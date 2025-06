Bé trai thiếu máu cấp do xuất huyết tiêu hóa

Hà NộiBé Kiệt, 11 tuổi, đau bụng đi phân đen 4 ngày, ngất, nhập viện cấp cứu bác sĩ chẩn đoán thiếu máu cấp do xuất huyết tiêu hóa.

BS.CKI Bùi Thị Khuyên, khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết niêm mạc dạ dày của bệnh nhi xung huyết, niêm mạc hành tá tràng có hai ổ loét kích thước 4x6 mm đang rỉ máu. Bác sĩ kẹp ba clip (kẹp kim loại giúp cầm máu, vá vết cắt) vào điểm rỉ máu trong quá trình nội soi, sau khi cầm máu clip được đào thải ra ngoài qua đường tiêu hóa. Đây là phương pháp chẩn đoán, điều trị tổn thương do xuất huyết tiêu hóa trên với tỷ lệ thành công 97%, theo bác sĩ Khuyên.

Sau thủ thuật, bác sĩ nội soi kiểm tra lại vị trí ổ loét và không còn thấy chảy máu. Bé Kiệt tiếp tục được truyền dịch, dùng thuốc nhằm làm giảm nồng độ axit trong dạ dày, nhịn ăn 6-8 giờ sau thủ thuật theo chỉ định của bác sĩ. Bác sĩ theo dõi tình trạng xuất huyết của bé qua màu sắc chất nôn (nếu có) và màu sắc phân.

Một ngày sau can thiệp, bé bớt mệt mỏi, không hoa mắt, huyết động ổn định, xuất viện sau 4 ngày. Bác sĩ khuyến cáo bé nên ăn thực phẩm mềm, dễ tiêu, tránh hoạt động nặng.

Xuất huyết tiêu hóa trẻ em thường gặp ở nhóm 11-15 tuổi, ít gặp ở trẻ dưới một tuổi, với mức độ khác nhau. Dựa vào vị trí xuất huyết, bệnh có thể chia thành hai loại chính là xuất huyết tiêu hóa trên và dưới. Trong đó, xuất huyết tiêu hóa trên phổ biến hơn, chủ yếu do viêm loét thực quản, vỡ giãn tĩnh mạch thực quản, viêm dạ dày tá tràng do ngộ độc, stress, viêm mao mạch dị ứng, dị ứng thức ăn, thuốc, hội chứng huyết tán ure cao. Xuất huyết tiêu hóa dưới thường do nhiễm khuẩn tiêu hóa, lồng ruột, viêm loét túi thừa Meckel, viêm đại tràng chảy máu, bệnh Crohn, polyp đại trực tràng, nứt kẽ hậu môn, viêm ruột hoại tử...

Dấu hiệu cảnh báo xuất huyết tiêu hóa thường gồm nôn ra máu đỏ tươi hoặc màu như bã cà phê, da xanh, mệt mỏi, lừ đừ, tim đập nhanh, thở nhanh, ngất, chóng mặt, đau bụng bất thường, nhất là đau vùng thượng vị (trên rốn), bỏ bú, quấy khóc, ngủ li bì.

Bác sĩ Khuyên lưu ý trẻ bị xuất huyết tiêu hóa có thể biến chuyển nặng do mất máu cấp, dễ dẫn đến sốc, suy đa cơ quan, tử vong nếu không được phát hiện sớm, can thiệp điều trị kịp thời. Lúc này, trẻ có biểu hiện mệt mỏi, lừ đừ, da xanh, vã mồ hôi, tay chân lạnh, mạch nhanh, yếu, huyết áp tụt, chóng mặt, ngất, thở nhanh, nông, khó thở, tiểu ít... Trường hợp chảy máu rỉ rả kéo dài gây hội chứng thiếu máu mạn tính. Trẻ đau ngực, chóng mặt, mệt mỏi, suy nhược, nhức đầu. Nếu nghi ngờ xuất huyết tiêu hóa, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế sớm.

Trịnh Mai