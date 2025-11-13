Bệnh viện Tâm Anh đạt chứng nhận kỹ thuật van tim chuẩn quốc tế

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM đạt chứng nhận "Trung tâm độc lập thực hiện kỹ thuật TAVI" với van tim nhân tạo Edwards SAPIEN 3.

Chứng nhận được Tập đoàn Edwards Lifesciences (Mỹ) trao chiều 12/11, tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM. TAVI là kỹ thuật thay van động mạch chủ qua ống thông, còn van tim nhân tạo SAPIEN 3 là loại van thế hệ mới đang được ứng dụng tại nhiều trung tâm tim mạch hàng đầu thế giới.

Ông Witvala Rattanaphakkhakun, Quản lý kinh doanh khu vực Đông Nam Á ngành hàng Van tim can thiệp qua đường ống thông, Tập đoàn Edwards Lifesciences, cho biết Bệnh viện Tâm Anh là đơn vị thứ 4 tại Việt Nam đạt chứng nhận này và là bệnh viện thứ 3 thế giới đạt được chứng nhận trong thời gian nhanh nhất (2 ngày). Với chứng nhận này, Bệnh viện Tâm Anh chính thức tham gia mạng lưới các trung tâm TAVI khu vực ASEAN, và Việt Nam là nước thứ ba làm chủ kỹ thuật này, sau Thái Lan, Singapore.

GS Markus Kasel, đại diện Edwards Lifesciences trao chứng nhận cho GS.TS.BS Võ Thành Nhân, Giám đốc Trung tâm Tim mạch Can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM. Ảnh: Trung Vũ

Để đạt chứng nhận quốc tế này, Bệnh viện Tâm Anh phải vượt qua quy trình thẩm định trực tiếp của Tập đoàn Edwards Lifesciences. Các tiêu chí thẩm định gồm số lượng ca TAVI tối thiểu, khả năng tự chủ và đảm bảo an toàn kỹ thuật, quy trình chọn bệnh, lập kế hoạch, thao tác can thiệp, phối hợp êkíp đồng bộ.

Ngày 11-12/11, Trung tâm Tim mạch Can thiệp của bệnh viện thực hiện 5 ca TAVI bằng van Edwards SAPIEN 3. Cả 5 bệnh nhân đều trên 55 tuổi, hẹp van động mạch chủ kèm nhiều bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu, suy tim, bệnh mạch vành, bệnh thận mạn. Họ thuộc nhóm nguy cơ cao nếu phẫu thuật mở. Hiện, sức khỏe các bệnh nhân đều ổn định. Các ca can thiệp diễn ra trong phòng Hybrid Cath Lab trang bị bàn mổ chuyên dụng, hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) tích hợp cánh tay robot xoay 360 độ, hệ thống chụp cắt lớp kết quang nội mạch (OCT), siêu âm tim qua thực quản, hệ thống monitor theo dõi bệnh nhân... góp phần tối ưu hiệu quả, điều trị an toàn.

TAVI được thử nghiệm lần đầu năm 2002 tại Pháp, mở ra kỷ nguyên mới trong điều trị bệnh van tim. Tại Việt Nam, kỹ thuật này bắt đầu áp dụng từ năm 2014, đến nay hơn một thập kỷ chỉ vài đơn vị làm chủ công nghệ này do yêu cầu khắt khe về cơ sở vật chất, trình độ chuyên môn...

GS Nhân cho hay để được công nhận là trung tâm độc lập thực hiện kỹ thuật TAVI, bên cạnh hệ thống trang thiết bị hiện đại, các bác sĩ phải trải qua quá trình thực hành dưới sự giám sát của chuyên gia quốc tế, thực hiện thành công nhiều ca bệnh với độ khó tăng dần và nắm rõ nhiều loại van tim.

Đến nay, GS Nhân đã thực hiện thành công khoảng 200 ca TAVI tại Việt Nam, trong đó có nhiều bệnh nhân cao tuổi, hẹp van động mạch chủ nặng, kèm nhiều bệnh lý nền.

GS Nhân (ngoài cùng bên trái) cùng ê kíp thực hiện TAVI cho một bệnh nhân. Ảnh: Trung Võ

Hẹp van động mạch chủ là bệnh lý phổ biến ở người cao tuổi, chiếm 2-7% nhóm trên 65 tuổi. Khi bệnh đã biểu hiện triệu chứng nhưng không được thay van, tỷ lệ tử vong trong một năm có thể lên đến 50%. Trước đây, người bệnh chỉ có thể điều trị bằng phẫu thuật mở thay van, tiềm ẩn nhiều rủi ro và không phù hợp với người có bệnh nền nặng.

GS.BS Albert Markus Kasel, Trưởng khoa Can thiệp tim cấu trúc, Bệnh viện Đại học Zurich, Thụy Sĩ, chuyên gia đào tạo và giám sát quá trình thẩm định TAVI, cho biết kỹ thuật này ra đời được xem như bước tiến trong điều trị cho những bệnh nhân không thể mổ hở. Thủ thuật được tiến hành khi bệnh nhân vẫn tỉnh táo, khoảng 6 tiếng sau can thiệp người bệnh có thể đứng dậy, đi lại bình thường. Phần lớn bệnh nhân có thể xuất viện trong vòng 1-2 ngày.

Theo PGS.TS.BS Trần Quang Bính, Giám đốc chuyên môn hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, việc làm chủ kỹ thuật TAVI giúp người dân Việt Nam tiếp cận y tế công nghệ cao ngang tầm thế giới ngay trong nước với chi phí hợp lý.

Trung tâm Tim mạch Can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM được thành lập từ năm 2021, trang bị hệ thống máy móc để làm chủ nhiều công nghệ, trong đó có thay van tim qua ống thông. Hồi tháng 7, đơn vị được trao chứng nhận "Trung tâm độc lập thực hiện kỹ thuật TAVI" với van EVOLUT của tập đoàn Medtronic (Mỹ). Trong thời gian tới, bệnh viện sẽ triển khai 3 loại van TAVI với chi phí khác nhau, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh chuyên sâu, công nghệ cao của người bệnh.

Edwards Lifesciences là công ty chuyên phát triển công nghệ y tế có trụ sở tại Mỹ, cung cấp thiết bị y tế phục vụ phẫu thuật tim, can thiệp tim mạch. Trong đó, sản phẩm nổi bật nhất là van nhân tạo SAPIEN 3.

Tuệ Diễm