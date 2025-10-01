Thoát vị đĩa đệm do vác hàng nặng

TP HCMAnh Duy, 27 tuổi, làm tài xế vận chuyển đồ nội thất, đau lưng ngày càng nặng, bác sĩ chẩn đoán thoát vị đĩa đệm.

Anh Duy đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám trong tình trạng đau lan xuống chân, tê bì, đi lại khó khăn. Kết quả chụp MRI phát hiện thoát vị đĩa đệm cột sống lưng L3L4 và L4L5.

"Người bệnh còn trẻ, không chấn thương nên khả năng cao mắc bệnh cột sống do làm việc sai tư thế trong thời gian dài", ThS.BS.CKI Vũ Đức Thắng, khoa Phẫu thuật Cột sống, cho biết. Bác sĩ giải thích anh Duy lái xe thường ngồi lâu một tư thế, thường xuyên bê vác hàng nặng... khiến cơ, khớp, dây chằng căng thẳng quá mức dẫn đến suy yếu, giảm tuần hoàn máu, tăng áp lực không đồng đều lên đĩa đệm và các cấu trúc cột sống, tổn thương sụn và thoái hóa sớm.

Phim chụp MRI cho thấy vị trí đốt sống thắt lưng bị tổn thương của anh Duy. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Anh Duy được phẫu thuật cột sống xâm lấn tối thiểu với sự hỗ trợ của kính vi phẫu phóng đại vị trí phẫu thuật lên gấp hàng chục lần. Bác sĩ mở đường mổ rất nhỏ trên da, đưa ống nong đường kính khoảng 2 cm vào tiếp cận các đốt sống, lấy khối thoát vị và các cấu trúc mô bị tổn thương khác ra khỏi cơ thể. Sau mổ, người bệnh ít đau, ít mất máu, phục hồi nhanh hơn.

Thoái hóa cột sống thường gặp ở người trên 60 tuổi do lão hóa tự nhiên, nhưng bệnh đang có xu hướng trẻ hóa. Trung bình mỗi tuần, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM tiếp nhận hơn 200 ca thoái hóa cột sống, khoảng 20% là người trẻ tuổi, nguyên nhân chủ yếu do thói quen sinh hoạt và làm việc sai tư thế. Các triệu chứng ban đầu của bệnh thường khá mờ nhạt nên nhiều người trẻ chủ quan, không đi khám cho đến khi bệnh nặng, đau nhiều, ảnh hưởng vận động.

Bác sĩ Thắng giải thích tình trạng sức khỏe cột sống cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Để phòng ngừa thoái hóa cột sống sớm, mọi người nên giảm áp lực cho cột sống trong làm việc và sinh hoạt hàng ngày. Không ngồi quá lâu kéo dài nhiều giờ, ngồi thẳng lưng, tựa lưng vững vàng. Đứng thẳng, không khom lưng hoặc chùng vai, không mang vác vật nặng sai tư thế, không bật người dậy đột ngột khi đang nằm. Nếu phải ngồi lâu, cần đứng lên đi lại sau mỗi 30-45 phút. Vận động thường xuyên ở cường độ vừa phải, tham vấn ý kiến bác sĩ, huấn luyện viên về các bài tập hay tư thế tốt cho cột sống.

Khám sức khỏe xương khớp định kỳ và đi khám sớm nếu phát hiện các dấu hiệu bất thường như đau tê ở cổ vai gáy, lan đến bả vai, cánh tay hoặc đau lưng lan xuống hông, chân. Người mắc bệnh nhẹ có thể điều trị bảo tồn, dùng thuốc, tập vật lý trị liệu. Trường hợp bệnh phát triển thành thoát vị đĩa đệm, gai cột sống, hẹp lỗ liên hợp, hội chứng cổ vai gáy, tê yếu tay chân phải phẫu thuật. Hiện phẫu thuật cột sống có thể thực hiện bằng robot, kính vi phẫu, hệ thống khoan cắt siêu âm... mang lại hiệu quả cao, người bệnh phục hồi nhanh.

Phi Hồng

* Tên người bệnh đã được thay đổi