Thay khớp háng cho người gãy xương đùi

TP HCMÔng Paul, 69 tuổi, gãy xương đùi, được bác sĩ thay khớp háng trong chưa đầy 24 giờ nên sớm đi lại bình thường.

Ông Paul, quốc tịch New Zealand, ngã, đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM trong tình trạng chân phải gần như không thể cử động. Ảnh chụp X-quang cho thấy cổ xương đùi phải bị gãy, xét nghiệm ghi nhận bệnh nhân mắc nhiều bệnh nền như tăng huyết áp, thiếu máu cơ tim, tiểu đường.

ThS.BS.CKI Hồ Văn Duy Ân, Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, hội chẩn liên chuyên khoa lên kế hoạch thay khớp háng cho ông Paul theo chương trình mổ cấp cứu gãy xương trong 24 giờ.

Trước ca mổ, người bệnh được điều trị ổn định các bệnh nền nhằm ngăn chặn nguy cơ biến chứng. Ông cũng được hướng dẫn tập vật lý trị liệu trước phẫu thuật để giảm đau và làm quen với các bài tập sau mổ giúp quá trình hồi phục diễn ra hiệu quả hơn.

Kết quả chụp X-quang cho thấy vị trí gãy cổ xương đùi phải của người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau khoảng 13 giờ từ lúc nhập viện, ông Paul được thay khớp háng bán phần. Phương pháp này giúp bảo tồn xương và mô mềm xung quanh khớp, người bệnh ít đau và phục hồi nhanh hơn, giảm nguy cơ biến chứng sau mổ. Thay khớp háng bán phần thường được chỉ định cho người cao tuổi gãy cổ xương đùi di lệch nhiều hoặc có các bệnh lý nội khoa, không đảm bảo sức khỏe để thực hiện các ca mổ dài và phức tạp như ông Paul.

Khi phẫu thuật, bác sĩ giữ lại phần xương khỏe mạnh và nguyên vẹn, loại bỏ xương và sụn hư hỏng ở chỏm xương đùi đã bị gãy, sau đó thay thế bằng chỏm xương đùi nhân tạo. Tổng thời gian từ khi người bệnh nhập viện đến khi hoàn tất phẫu thuật chưa đến 15 giờ.

Ngày đầu sau mổ, ông Paul không còn đau do gãy xương, chỉ đau nhẹ tại vị trí vết mổ, được hướng dẫn tập phục hồi chức năng và đi lại nhẹ nhàng với sự hỗ trợ của khung tập đi. Hai ngày sau, người bệnh có thể tự đi lại và xuất viện.

Bác sĩ Ân (phải) phẫu thuật thay khớp cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Gãy cổ xương đùi thường xảy ra ở người cao tuổi do té ngã, bác sĩ khuyến cáo chú ý các biện pháp giúp hạn chế chấn thương. Người cao tuổi nên khám sức khỏe định kỳ mỗi năm một lần hoặc ngay khi có dấu hiệu bất thường, nhất là sau khi xảy ra va chạm, té ngã...

Phi Hồng