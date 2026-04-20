Thay đổi cách ăn uống có giảm men gan?

Tôi khám sức khỏe phát hiện men gan tăng nhẹ (AST, ALT 50-80 U/L). Điều chỉnh ăn uống, không uống rượu bia có giảm men gan? (Huyền My, 32 tuổi, Quảng Ninh)

Trả lời:

Men gan (chủ yếu là AST và ALT) là các enzyme. Khi tế bào gan bị viêm hoặc tổn thương, các enzyme này tăng trong máu. Men gan cao không phải là bệnh mà là dấu hiệu cảnh báo một vấn đề tiềm ẩn ở gan.

Nếu men gan tăng nhẹ, nguyên nhân liên quan đến lối sống như uống rượu bia, thừa cân, gan nhiễm mỡ không do rượu, bạn có thể điều chỉnh các yếu tố này để giảm men gan. Hiệu quả thường rõ rệt sau vài tuần đến vài tháng.

Trường hợp tăng men gan do bệnh lý như viêm gan virus (B, C), gan nhiễm mỡ, tác dụng phụ của thuốc, bệnh gan tự miễn hoặc rối loạn chuyển hóa... người bệnh cần đi khám để bác sĩ kiểm tra, chẩn đoán bệnh và điều trị nguyên nhân.

Men gan tăng thường không gây triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu nên nhiều người chủ quan. Trong khi đó, tổn thương gan có thể âm thầm tiến triển thành xơ gan hoặc ung thư gan nếu không được phát hiện và kiểm soát kịp thời.

Men gan của bạn tăng nhẹ (AST, ALT khoảng 50-80 U/L) và chưa có triệu chứng, có khả năng liên quan đến yếu tố lối sống. Bạn có thể thử điều chỉnh lối sống và theo dõi trong 1-3 tháng.

Bác sĩ Thành tư vấn cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Trong chế độ ăn uống và sinh hoạt, người men gan tăng nên tránh rượu bia, đồng thời giảm các thực phẩm chiên rán, nhiều mỡ động vật và đồ ngọt, không tự dùng thuốc nam, thuốc lá. Khẩu phần ăn cần tăng cường rau xanh, trái cây và chất xơ, ưu tiên nguồn đạm lành mạnh như cá, đậu và thịt nạc. Bạn cũng nên duy trì cân nặng hợp lý và tập thể dục đều đặn, tối thiểu 150 phút mỗi tuần hỗ trợ cải thiện chức năng gan, giảm men gan.

Sau 1-3 tháng, bạn nên tái khám để được xét nghiệm lại men gan. Nếu chỉ số giảm về bình thường hoặc cải thiện rõ rệt, tiếp tục duy trì lối sống hiện tại và theo dõi định kỳ. Ngược lại, nếu men gan vẫn còn tăng hoặc tăng cao hơn, bác sĩ chuyên khoa gan mật sẽ đánh giá để tìm nguyên nhân, có thể cần làm thêm xét nghiệm viêm gan virus, siêu âm gan hoặc các thăm dò chuyên sâu hơn.

Nếu xuất hiện thêm các dấu hiệu như mệt mỏi kéo dài, vàng da, nước tiểu sẫm màu, đau hạ sườn phải hoặc tiền sử bệnh gan, bạn nên đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị phù hợp.

ThS.BS Nguyễn Huy Thành

Khoa Tiêu hóa - Gan mật - Tụy

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội