Phòng viêm gan virus B tiến triển xơ gan, ung thư

Theo dõi bệnh định kỳ, uống thuốc theo chỉ định, kiểm soát bệnh nền, hạn chế rượu bia, góp phần ngăn viêm gan virus B tiến triển gây tổn thương gan.

ThS.BS Phạm Khắc Khiêm, Khoa Tiêu hóa - Gan mật - Tụy, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết nhiều người nhiễm virus viêm gan B (HBV) trong thời gian dài nhưng không biểu hiện triệu chứng cũng như dấu hiệu tổn thương gan trên xét nghiệm. Chủ động tầm soát virus viêm gan B góp phần phát hiện virus từ sớm, kịp thời theo dõi, điều trị, ngăn biến chứng xơ gan, ung thư gan.

Bác sĩ Khiêm chỉ ra một số lưu ý mà người bệnh viêm gan virus B nên duy trì để tránh bệnh tiến triển.

Theo dõi bệnh định kỳ

Người mắc viêm gan virus B mạn tính cần được khám định kỳ để theo dõi tình trạng hoạt động của virus, tổn thương gan (nếu có), phát hiện sớm các biến chứng do HBV gây ra như xơ gan, ung thư gan... Người được chẩn đoán nhiễm HBV nhưng chưa cần dùng thuốc hoặc điều trị một thời gian nhận xét nghiệm thấy virus giảm xuống dưới ngưỡng phát hiện trong máu đều cần tái khám định kỳ theo chỉ định. Trên thực tế, lượng virus thấp vẫn có khả năng tiến triển thành ung thư gan nếu không được theo dõi sát. Theo dõi này giúp phát hiện sớm tổn thương gan để can thiệp kịp thời, đồng thời tầm soát các biến chứng, từ đó cải thiện tiên lượng.

Bác sĩ Khiêm khuyên người viêm gan virus B mạn tính cần được khám sức khỏe gan định kỳ mỗi 6 tháng. Bác sĩ có thể chỉ định xét nghiệm chức năng gan, đánh giá tải lượng HBV DNA, siêu âm gan và các xét nghiệm cần thiết để tầm soát ung thư gan.

Bác sĩ Khiêm tư vấn cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tuân thủ điều trị thuốc khi có chỉ định

Những trường hợp có chỉ định dùng thuốc kháng virus để điều trị cần thực hiện uống thuốc đúng liều, đúng giờ, không tự ý ngừng thuốc. Người bệnh không tuân thủ những nguyên tắc trên có thể làm giảm hiệu quả điều trị cũng như tiềm ẩn các nguy cơ virus bùng phát gây suy gan.

Kiểm soát các yếu tố làm bệnh nặng hơn

Ngoài virus viêm gan B, nhiều yếu tố khác cũng có thể làm tổn thương gan và thúc đẩy quá trình xơ gan, ung thư gan như rượu bia, gan nhiễm mỡ do rối loạn chuyển hóa, béo phì, tiểu đường hoặc rối loạn mỡ máu.

Người bệnh nên hạn chế đồ uống có cồn, duy trì cân nặng hợp lý, ăn uống cân bằng với nhiều rau xanh, trái cây, đồng thời tập thể dục thường xuyên, kiểm soát tốt các bệnh chuyển hóa để giảm gánh nặng cho gan.

Ly Nguyễn