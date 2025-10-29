Thai ngoài tử cung do hai phôi làm tổ ở vòi trứng

Hà NộiSau 20 ngày chuyển hai phôi đông lạnh thụ tinh ống nghiệm vào tử cung, thai phụ 26 tuổi đau âm ỉ vùng hạ vị, xuất huyết tử cung.

Khi vào Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, thai phụ sức khỏe ổn định, mạch 80 phút/lần, huyết áp 100/60 mmHg. Kết quả siêu âm không có túi thai trong buồng tử cung mà mỗi phôi làm tổ ở một bên vòi trứng thai phụ. Vòi trứng bên trái có khối thai kích thước 2,66x1,5 cm, vòi trứng bên phải thai 2,10x1,66 cm. Ổ bụng chứa khoảng 20 ml máu sẫm, mạc nối lớn dính vào đáy tử cung.

BS.CKI Nguyễn Hữu Công, Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, phẫu thuật nội soi cắt bỏ hai vòi tử cung phòng ngừa nguy cơ vỡ khối thai gây xuất huyết ồ ạt. Người bệnh xuất viện sau một ngày, sức khỏe tốt.

Bác sĩ Công trong ca phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

BS.CKI Hữu Công cho biết đây là trường hợp thai ngoài tử cung hai bên thuần túy, tức là cả hai phôi đều phát triển ngoài tử cung, tỷ lệ 1/200.000 ca mang thai và 1/725-1/1.580 ca thai ngoài tử cung nói chung. Bệnh nhân không có tiền sử bệnh lý vòi tử cung, không nhiễm trùng tiểu khung, chưa từng phẫu thuật vùng chậu. Phôi di chuyển lạc chỗ từ buồng tử cung vào vòi tử cung có thể do các cơn co thắt tử cung sau chuyển phôi. Kỹ thuật chuyển phôi hoặc chuyển nhiều phôi cũng làm tăng khả năng một hoặc nhiều phôi di trú bất thường.

Thai ngoài tử cung hai bên có thể dẫn đến vỡ khối chửa, xuất huyết nội và sốc mất máu, nguy cơ tử vong mẹ nếu chẩn đoán muộn. Các yếu tố nguy cơ bao gồm tiền sử chửa ngoài tử cung, bệnh lý hoặc phẫu thuật vòi tử cung, viêm nhiễm vùng chậu, chuyển nhiều phôi cùng lúc... Tuy nhiên, chửa ngoài tử cung cũng có thể xuất hiện ở bệnh nhân không có yếu tố nguy cơ.

Hiện chưa có biện pháp giúp phòng ngừa thai ngoài tử cung. Bác sĩ khuyến cáo nên quan hệ an toàn, không hút thuốc lá, vệ sinh vùng kín đúng cách, tránh thụt rửa sâu trong âm đạo để giảm nguy cơ. Nên đi khám thai sớm, khoảng một tuần sau khi trễ kinh để xác định tình trạng thai nghén, vị trí làm tổ của phôi, tuổi thai. Phụ nữ có sẹo mổ cũ ở tử cung cần khám và theo dõi định kỳ bằng siêu âm sớm nhằm phát hiện sớm thai làm tổ bất thường.

Hằng Trần