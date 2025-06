Ai có nguy cơ mang thai ngoài tử cung?

Tôi từng phẫu thuật tại cơ quan sinh sản, nay thử que hai vạch, nhưng siêu âm chưa thấy thai trong tử cung. Tôi có nguy cơ mang thai ngoài tử cung không? (Mỹ Hạnh, Vĩnh Long, 35 tuổi)

Trả lời:

Thai ngoài tử cung là hiện tượng trứng thụ tinh làm tổ, phát triển bên ngoài tử cung. Hơn 90% trường hợp mang thai ngoài tử cung ở vị trí vòi trứng, ngoài ra có thể làm tổ ở buồng trứng, cổ tử cung, ổ bụng, dây chằng rộng...

Các yếu tố làm chậm hoặc ngăn cản sự di chuyển của trứng đã thụ tinh đi qua vòi trứng xuống buồng tử cung có thể dẫn đến thai ngoài tử cung. Một số lý do làm tăng nguy cơ gồm tiền sử mắc bệnh viêm vùng chậu hoặc bệnh lây truyền qua đường tình dục, từng bị thai ngoài tử cung hoặc đã phẫu thuật ở cơ quan sinh sản (vòi trứng, buồng trứng, tử cung, cổ tử cung), bệnh lạc nội mạc tử cung, phụ nữ hiếm muộn, mang thai trên 35 tuổi...

Chị mang thai, siêu âm chưa thấy thai trong tử cung có thể do chị đi khám sớm, cần tuân thủ theo dõi thai theo hẹn của bác sĩ. Nếu siêu âm không thấy thai trong tử cung, bác sĩ cũng cần theo dõi, loại trừ khả năng thai ngoài tử cung. Ban đầu, thai ngoài tử cung có thể giống như một thai kỳ bình thường với một số dấu hiệu điển hình như chậm kinh, đau ngực hoặc đau bụng. Các dấu hiệu khác như chảy máu âm đạo bất thường, đau lưng, đau bụng nhẹ.

Khi thai ngoài tử cung bị vỡ, có biểu hiện nghiêm trọng hơn gồm đau lâm râm bụng dưới, đau đột ngột vùng bụng dưới và tụt huyết áp, mệt mỏi, choáng váng hoặc ngất xỉu. Thai phụ cần được đưa đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu kịp thời.

Hiện, không thể xác định được thai ngoài tử cung sau bao lâu thì vỡ do phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kích thước nơi làm tổ, sự phát triển của thai nhi. Nếu làm tổ ở vòi trứng - nơi có không gian hẹp hơn so với buồng trứng hoặc ổ bụng thì có nguy cơ vỡ thai sớm hơn. Khi vỡ, máu chảy ồ ạt vào trong ổ bụng, phụ nữ dễ ngất xỉu và tử vong nếu không được can thiệp xử trí ngay lập tức.

Tất cả trường hợp mang thai ngoài tử cung đều cần được điều trị. Tùy theo mỗi trường hợp, bác sĩ sử dụng thuốc, phẫu thuật, theo dõi sự thoái triển tự nhiên của thai.

Bác sĩ siêu âm kiểm tra thai, xác định thai đã vào tử cung. Ảnh minh họa: Huyền Vũ

Hiện, không thể phòng ngừa mang thai ngoài tử cung, một số cách làm giảm nguy cơ như quan hệ tình dục an toàn, giảm nguy cơ mắc bệnh viêm vùng chậu. Phụ nữ không nên hút thuốc lá, vệ sinh vùng kín đúng cách, không thụt rửa sâu trong âm đạo.

Thai phụ nên đi khám thai sau trễ kinh 2-3 tuần. Bác sĩ xác định chính xác tình trạng mang thai, vị trí làm tổ của phôi thai, tính tuổi thai, ngày dự sinh. Thai phụ còn được kiểm tra, đánh giá toàn diện về tình trạng sức khỏe, bệnh lý nội ngoại khoa, tình trạng thai nghén để đảm bảo bản thân và thai nhi khỏe mạnh.

BS.CKI Trịnh Hoàng Quốc Toàn

Đơn vị Sản Phụ khoa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Quận 8