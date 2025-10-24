U nang trong phổi thai nhi

TP HCMChị Kim, 31 tuổi, siêu âm thai ở tuần 29 ghi nhận phổi thai nhi có khối u nang 10x13x20 mm, bác sĩ theo dõi đến khi bé chào đời khỏe mạnh.

ThS.BS.CKI Nguyễn Phương Thảo, chuyên khoa Y học bào thai, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, chẩn đoán thai nhi bị tăng sinh tuyến dạng nang ở phổi (dị tật nang tuyến phổi bẩm sinh). Đây là tổn thương phổi lành tính đặc trưng bởi dạng nang hoặc khối đặc, hình thành từ mô phổi bất thường trong giai đoạn phôi thai, chủ yếu nằm ở một thùy của phổi. Mô phổi bất thường này không có chức năng như mô phổi bình thường.

Siêu âm cho thấy khối u nang (đánh dấu vàng) trong phổi thai nhi. Ảnh: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Phần lớn u nang phổi thai nhi đều nhỏ, không ảnh hưởng trong thai kỳ. Nếu khối u phát triển quá lớn có thể hạn chế sự phát triển của phổi, dẫn đến thiểu sản phổi hoặc phổi nhỏ. Khối u chèn ép thực quản cản trở thai nhi nuốt nước ối gây đa ối. Trường hợp chèn ép mạch máu hoặc tim khiến tim phải bơm máu nhiều hơn, gây tràn dịch màng phổi, suy tim thai, phù thai, nguy cơ dẫn đến hội chứng gương - tình trạng phù nề và tăng huyết áp ở mẹ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mẹ và thai nhi.

Bác sĩ theo dõi sát, siêu âm thai các tuần sau ghi nhận kích thước u nang không phát triển, không diễn tiến tràn dịch màng phổi, phù thai. Đến tuần thai 38, chị Kim vỡ ối, sinh mổ đón bé gái nặng 3,3 kg.

Bác sĩ đánh giá chức năng hô hấp của bé ổn, bé được da kề da với mẹ. Bé tiếp tục tái khám định kỳ để bác sĩ lên kế hoạch phẫu thuật cắt u phổi ở thời điểm phù hợp, phòng ngừa nhiễm trùng phổi tái phát, suy hô hấp.

Êkíp mổ lấy thai cho thai phụ. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Dị tật nang tuyến phổi bẩm sinh thường được chẩn đoán trước sinh bằng siêu âm. Kích thước u nang thay đổi trong suốt thai kỳ, bao gồm phát triển cùng thai, giữ nguyên kích thước, nhỏ lại hoặc biến mất trong ba tháng cuối thai kỳ.

Theo bác sĩ Thảo, thai nhi bị dị tật nang tuyến phổi cần được theo dõi sát tình trạng khối tổn thương bằng siêu âm tiền sản. Tùy tình trạng của thai phụ, thai nhi và u phổi, bác sĩ có thể can thiệp trong thai kỳ bằng cách rút dịch trong nang, chích thuốc để khối u không to nhanh. Nếu khối u nhỏ, không gây suy tim hay phù thai, được theo dõi đến sau sinh. Các khối này thường không gây vấn đề hô hấp cho trẻ. Trẻ được phẫu thuật cắt nang bằng nội soi trong 6-9 tháng sau sinh.

Bác sĩ Thảo khuyên mẹ bầu khám thai định kỳ tại các trung tâm y tế chuyên sâu nhằm phát hiện sớm dị tật nang tuyến phổi, chọn các trung tâm có đầy đủ hệ thống hồi sức sơ sinh và khoa nhi khi sinh.

Ngọc Châu

*Tên người bệnh đã được thay đổi