Tăng huyết áp do ngưng thở khi ngủ

Hà NộiAnh Thịnh, 31 tuổi, nhiều năm nay ngủ ngáy to, thức giấc giữa đêm, tăng huyết áp, kết quả đo hô hấp ghi nhận ngưng thở khi ngủ mức độ nặng.

Ngày 11/9, Thạc sĩ, bác sĩ Phùng Thị Thơm, khoa Hô hấp Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết bệnh nhân bị tăng huyết áp không rõ nguyên nhân. Kết quả đo đa ký hô hấp (dụng cụ ghi nhận tình trạng thở) cho thấy người bệnh mắc hội chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn mức độ nặng, nồng độ oxy máu trong lúc ngủ (Spo2) giảm thấp nhất còn 71% (người bình thường trên 95%).

Theo bác sĩ Thơm, ngưng thở khi ngủ là một trong những nguyên nhân gây tăng huyết áp ở người bệnh nhưng ít người để ý. Ngưng thở khi ngủ nguy hiểm nếu không được can thiệp kịp thời. Bệnh khiến oxy máu giảm thấp, tim phải hoạt động nhiều hơn để bù vào dẫn đến tăng huyết áp, xơ vữa mạch, lâu dài dẫn đến suy tim, đột quỵ.

Anh Thịnh được bác sĩ tư vấn đeo máy thở áp lực dương (CPAP) trong khi ngủ để làm thông thoáng đường thở, ngăn ngáy.

Người bệnh đo đa ký giấc ngủ tại bệnh viện Tâm Anh. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo bác sĩ Thơm, hội chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn khá phổ biến ở người ngủ ngáy, nhất là nam giới. Người bệnh thường ngáy to, không đều, nghe như bị nghẹt thở. Đường hô hấp trên bị tắc nghẽn hoàn toàn hoặc một phần trong lúc ngủ gây thiếu oxy máu, khiến người bệnh giật mình thức giấc nhiều lần để thở. Do triệu chứng xảy ra trong lúc ngủ, người bệnh không tự nhận biết được hoặc nghĩ ngáy là bình thường nên không đi khám.

Bác sĩ khuyến cáo người bệnh có một trong các dấu hiệu như ngáy thường xuyên, tiếng ngáy không đều, có cơn ngưng thở khi ngủ, buồn ngủ quá mức vào ban ngày cần đến chuyên khoa hô hấp khám.

Hiện, ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn có thể phát hiện sớm và chính xác bằng cách đo đa ký hô hấp hoặc đa ký giấc ngủ. Đây là phương pháp thăm dò không xâm lấn, an toàn, có thể thực hiện tại nhà hoặc bệnh viện.

Loại máy đo đa ký giấc ngủ gồm 41 kênh có thể đo toàn diện để ghi lại sóng điện não, điện mắt và điện cơ, nồng độ oxy máu, nhịp tim, lưu lượng dòng khí qua mũi, cử động ngực - bụng. Nhờ đó, bác sĩ phát hiện chính xác các rối loạn hô hấp trong lúc ngủ và mức độ nặng của bệnh để điều trị phù hợp.

Ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn có thể điều trị khỏi bằng máy thở áp lực dương liên tục. Song song với sử dụng máy, người bệnh cần duy trì nếp sinh hoạt, ngủ nghỉ lành mạnh, hạn chế uống rượu bia, kiểm soát cân nặng tránh béo phì, nằm nghiêng khi ngủ để đường thở thông thoáng và giảm ngáy.

Hoài Phạm