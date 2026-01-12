Tăng cân sau ăn kiêng theo chế độ keto

TP HCMAnh Kiên, 45 tuổi, ăn kiêng theo chế độ keto hơn hai năm nhưng chỉ giảm khoảng 3 kg trong nửa năm đầu sau đó tăng hơn 20 kg.

Khi đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, anh nặng 103 kg, chỉ số BMI 33, béo phì ở mức độ cao nhất. TS.BS Lâm Văn Hoàng, Trưởng khoa Nội tiết - Đái tháo đường, cho biết người bệnh có chỉ số mỡ nội tạng cao gấp đôi ngưỡng an toàn, men gan cao, đau nhức xương khớp do bệnh gout.

Theo bác sĩ Hoàng, anh Kiên duy trì chế độ ăn keto hai năm không hiệu quả là do chế độ ăn kiêng này có lượng carbs rất thấp (giới hạn mỗi ngày dưới 50 g). Ketogenic (keto) là chế độ ăn kiêng rất ít carbs (đường và tinh bột), nhiều chất béo. Lượng carbs được thay thế bằng chất béo và protein, chất béo trở thành nguồn năng lượng chính của cơ thể. Chế độ ăn keto cung cấp lượng calo gồm 70% dưới dạng chất béo, 20% từ protein và 10% từ carbs.

Khi giảm lượng carbs nạp vào, cơ thể ở trạng thái được gọi là ketosis, đốt cháy chất béo thay vì đường hoặc glucose từ carbs. Chế độ ăn này thường hỗ trợ giảm cân và giảm lượng đường trong máu nhưng chỉ tạm thời. Về lâu dài, cân nặng thường tăng trở lại, có xu hướng tăng nhiều hơn so với trước.

Bác sĩ Hoàng tư vấn giảm cân cho anh Kiên. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Không những thế, chế độ ăn keto lâu dài dễ dẫn đến thiếu vitamin và khoáng chất, tăng nguy cơ mắc bệnh lý tim mạch, ung thư, tăng axit uric máu, hạ canxi máu, loãng xương... Chế độ ăn giàu protein và chất béo không phù hợp cho người bị suy giảm chức năng gan, thận, có thể tác động tiêu cực đến tình trạng bệnh gout của anh Kiên.

Chuyên gia dinh dưỡng hướng dẫn anh Kiên thay đổi thói quen ăn uống, tập trung vào chế độ ăn đủ chất dinh dưỡng, không kiêng khem khắc nghiệt như trước. Người bệnh được dùng thuốc ức chế cảm giác đói, thèm ăn song song duy trì đá bóng hàng tuần.

Sau một tháng, anh Kiên giảm gần 5 kg và giảm tổng cộng 14 kg trong ba tháng, giảm đau nhức khớp gối.

Để giảm cân bền vững, bác sĩ Hoàng khuyến cáo cần giảm dần số lượng calo nạp vào, không nên cắt hoàn toàn tinh bột hoặc loại bỏ các thành phần dinh dưỡng cần thiết. Nên đi khám để được kiểm tra, tư vấn lộ trình giảm cân cá thể hóa phù hợp.

Đức Hạnh

* Tên người bệnh đã thay đổi