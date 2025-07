Ăn hạt chia hỗ trợ giảm cân thế nào

Hạt chia giàu chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa và giúp no lâu hơn, tăng cường trao đổi chất, từ đó hỗ trợ người béo phì giảm cân.

Hạt chia cung cấp nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu như canxi, mangan, magiê, selen, đồng, sắt, phốt pho, hỗ trợ bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do và cải thiện lượng đường trong máu. Chúng có thể được sử dụng trong nhiều công thức nấu ăn khác nhau để tăng sức hấp dẫn. Dùng hạt chia còn giúp giảm cân vì nhiều lý do.

Giàu chất xơ: Một khẩu phần 28 g hạt chia cung cấp 35% lượng chất xơ khuyến nghị hàng ngày. Chất xơ hòa tan trong hạt hấp thụ nước và nở ra giúp no lâu hơn, giảm tần suất cũng như cảm giác thèm ăn những thực phẩm kém lành mạnh. Ăn thực phẩm giàu chất xơ làm giảm tổng lượng calo nạp vào.

Cung cấp nước: Duy trì đủ nước là điều cần thiết để giảm cân. Uống nước hạt chia không chỉ giải khát mà còn thúc đẩy quá trình trao đổi chất.

Kiểm soát lượng đường trong máu: Chất xơ hòa tan trong hạt chia có vai trò ổn định lượng đường trong máu, do đó giảm cảm giác đói.

Ít calo: Hạt chia cung cấp nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu trong khi lại ít calo, giúp giảm cân lành mạnh.

Người giảm cân nên thêm hạt chia vào bữa sáng như sinh tố, yến mạch, sữa chua hoặc bánh pudding để tăng lượng chất xơ hấp thụ vào đầu ngày, giúp no lâu. Vào bữa trưa hoặc chiều, bạn có thể ngâm hạt chia ít nhất 10 phút với nước ấm để tạo thành gel và dùng như món ăn nhẹ. Ăn bánh hạt chia, thạch hạt chia cũng giảm cơn thèm ăn và ngăn ngừa ăn vặt vào buổi chiều. Trước khi đi ngủ 1-2 giờ, người thừa cân có thể ăn một hộp sữa chua hạt chia để ổn định lượng đường trong máu qua đêm, giảm cảm giác thèm ăn và hỗ trợ trao đổi chất.

Chất xơ từ hạt chia có thể gây khó chịu cho đường tiêu hóa. Người mới sử dụng hạt chia nên bắt đầu với lượng nhỏ hơn (một thìa cà phê) và tăng dần để hệ tiêu hóa có thời gian thích nghi. Uống nước hạt chia 20-30 phút trước bữa ăn có thể kiềm chế cơn thèm ăn, dẫn đến lượng calo nạp vào bữa ăn thấp hơn. Khi dùng hạt chia, hãy uống đủ nước mỗi ngày để tránh táo bón.

Chất chống oxy hóa có trong hạt chia có thể giúp chống lại các gốc tự do trong cơ thể. Các gốc tự do gây ra stress oxy hóa và tổn thương tế bào. Sử dụng thực phẩm giàu chất chống oxy hóa giúp giảm nguy cơ mắc nhiều vấn đề sức khỏe liên quan đến gốc tự do, phòng ngừa biến chứng do béo phì.

Anh Chi (Theo WebMD, Eating Well)