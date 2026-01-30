Tăng 30 kg sau một năm stress

TP HCMNgọc, 24 tuổi, mỗi khi căng thẳng thường ăn uống để giải tỏa cảm xúc, trong một năm tăng 30 kg và không kiểm soát được cơn thèm ăn.

Ngọc tăng từ 53 kg lên 83 kg, vòng hai lớn, mỡ bụng nhiều, mất ngủ, thường xuyên hụt hơi khi đi bộ, da khô. Cô thử nhiều loại thuốc giảm cân được quảng cáo trên mạng nhưng hay tiêu chảy, mất nước, kiệt sức nên bỏ cuộc, đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám.

ThS.BS Hoàng Thị Hồng Linh, khoa Nội tiết - Đái tháo đường, cho biết Ngọc béo phì mức nặng nhất (BMI 33) khiến men gan cao, rối loạn mỡ máu, gan nhiễm mỡ độ 3, mỡ nội tạng cao gấp đôi ngưỡng an toàn. Ngoài ra, người bệnh còn mắc hội chứng ngưng thở khi ngủ và rối loạn ăn uống do stress.

Bác sĩ Linh giải thích stress có thể gây ra chứng ăn uống thiếu kiểm soát. Người mắc chứng rối loạn này thường dùng thức ăn để giải quyết căng thẳng, tức giận, buồn bã, chán nản. Bởi khi căng thẳng, cơ thể tạo ra nhiều hormone cortisol làm tăng cảm giác đói, thúc đẩy cảm giác thèm ăn. Các loại thực phẩm ngọt, tinh bột chứa serotonin, có tác dụng cải thiện tâm trạng. Vòng lặp luẩn quẩn căng thẳng - thèm ăn - ăn quá nhiều - tăng cân - căng thẳng khiến sức khỏe suy giảm, không kiểm soát được cân nặng.

Ngọc lấy máu xét nghiệm khi khám giảm cân lần đầu. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Phác đồ điều trị cho Ngọc hướng tới giảm 10-15% cân nặng. "Nếu đạt mục tiêu giảm cân này, các triệu chứng bệnh khác sẽ cải thiện theo", bác sĩ Linh nói. Người bệnh dùng thuốc điều trị béo phì thế hệ mới để giảm các cơn thèm ăn, hạn chế lượng calo nạp vào mỗi ngày từ thức ăn nhanh, bánh ngọt; ưu tiên rau xanh, protein nạc. Kết hợp kiểm soát căng thẳng với bác sĩ tâm lý, vận động đều đặn mỗi ngày. Nhờ tiêm và uống thuốc đúng giờ, Ngọc bớt thèm ăn, giảm 11 kg sau hai tháng.

Bác sĩ Linh tư vấn cho Ngọc trong lần tái khám. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Linh khuyên người bệnh béo phì, rối loạn ăn uống nên khám chuyên khoa để được điều trị khoa học, hiệu quả, không nên tự giảm cân bằng thuốc trôi nổi, không rõ nguồn gốc.

Đức Hạnh

*Tên người bệnh đã được thay đổi