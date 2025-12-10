Giảm 14 kg nhờ điều trị béo phì cá thể hóa

Hà NộiLoan, 21 tuổi, béo phì độ hai kèm gan nhiễm mỡ, đái tháo đường, giảm 14 kg sau 6 tháng nhờ phác đồ giảm cân cá thể hóa kết hợp điều trị tâm lý.

Loan tăng cân nhanh sau dậy thì do chế độ ăn không hợp lý, từng áp dụng nhiều phương pháp ăn kiêng, tập thể dục, dùng thuốc giảm cân nhưng không hiệu quả. Gần đây, Loan hay mất ngủ, căng thẳng, hồi hộp, đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội kiểm tra.

Loan cao 1,61 m, nặng 111,3 kg, chỉ số BMI 42,94. TS.BS Lê Bá Ngọc, Phòng khám Kiểm soát cân nặng và Điều trị béo phì, cho biết Loan bị béo phì độ hai, đái tháo đường type 2, gan nhiễm mỡ độ ba, stress kéo dài dẫn đến rối loạn ăn uống.

Bác sĩ tư vấn cho bệnh nhân phác đồ điều trị cho Loan. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ xây dựng phác đồ giảm cân cá thể hóa, đa chuyên khoa cho Loan gồm nội tiết, dinh dưỡng, vận động và tâm lý. Bác sĩ chỉ định dùng thuốc điều trị béo phì và kiểm soát đường huyết, theo dõi các chỉ số BMI, mỡ nội tạng, đường huyết, men gan, mỡ máu của người bệnh để an toàn, hiệu quả.

Loan cần ăn sáng đầy đủ, thực đơn ưu tiên rau xanh, chất xơ, protein nạc, giảm tinh bột theo giai đoạn, hạn chế đường và muối, không sử dụng thực phẩm chế biến sẵn. Chế độ ăn hỗ trợ kiểm soát năng lượng nhưng vẫn đủ dưỡng chất giúp người bệnh duy trì khối cơ, tránh tăng cân trở lại.

Về vận động, Loan bắt đầu bằng các bài tập nhẹ để tránh áp lực lên khớp và tim mạch, mỗi tuần duy trì ít nhất 150 phút đi bộ, đạp xe, bơi lội hoặc bài tập nâng cao sức bền, tăng cường độ dần khi sức khỏe cải thiện. Song song đó, người bệnh được bác sĩ tư vấn tâm lý nhằm giảm căng thẳng, cải thiện giấc ngủ, hạn chế ăn uống theo cảm xúc như tránh đồ uống có cồn, cafein, đọc sách, nghe nhạc trước khi ngủ...

Sau 6 tháng kiên trì theo phác đồ, Loan giảm gần 14 kg, tức khoảng 12% trọng lượng cơ thể, các chỉ số đường huyết, men gan, mỡ máu cải thiện, ngủ sâu và tinh thần thoải mái. Bệnh nhân tiếp tục dùng thuốc và duy trì chế độ ăn kiểm soát năng lượng, luyện tập đều đặn cho đến khi chỉ số sức khỏe về mức an toàn.

Theo bác sĩ Ngọc, mỡ nội tạng tích tụ quá lâu trong cơ thể giải phóng các chất có hại, các acid béo tự do trong cơ thể tăng kéo theo tăng đề kháng insulin, gây ra nhiều bệnh liên quan tim mạch chuyển hóa, ung thư, nhiễm trùng, gan nhiễm mỡ. Thừa cân, béo phì còn là yếu tố thúc đẩy thoái hóa khớp gối, cột sống trở nên nặng hơn. Ngoài các vấn đề sức khỏe thể chất, người bệnh béo phì có nguy cơ gặp các vấn đề tâm lý, trầm cảm.

Bác sĩ khuyến cáo người trẻ nên đi khám sớm khi tăng cân nhanh, nhất là khi thừa cân kèm theo mệt mỏi, mất ngủ, khó thở hoặc rối loạn cảm xúc. Tuyệt đối không tự ý dùng thuốc giảm cân hoặc áp dụng chế độ ăn kiêng, tập luyện cực đoan.

Hà Nhung

*Tên người bệnh đã được thay đổi