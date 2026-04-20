Tại sao ngủ phòng điều hòa dễ đau đầu?

Tôi thường bị đau đầu khi thức dậy sau khi ngủ trong phòng bật điều hòa vào ban đêm, vì sao thưa bác sĩ? (Mỹ Nga, 32 tuổi)

Trả lời:

Thời tiết nắng nóng vào mùa hè khiến nhu cầu sử dụng điều hòa nhiệt độ tăng, nhất là vào ban đêm để cải thiện giấc ngủ. Bạn có thể cảm thấy đau đầu khi thức dậy, sau một đêm ngủ với điều hòa, thường do một số nguyên nhân sau:

Co thắt mạch máu khi bật điều hòa quá lạnh có thể làm giảm lưu lượng máu tới não, gây cảm giác đau đầu, nặng đầu hoặc căng vùng trán.

Luồng không khí lạnh thổi trực tiếp có thể dẫn đến co cơ, căng cơ vùng đầu, cổ vai gáy dẫn đến cảm giác đau, khó chịu ở đầu. Bên cạnh đó, cơ thể có xu hướng mất nước qua mồ hôi và hơi thở khi ngủ trong phòng điều hòa, ảnh hưởng đến khả năng tưới máu não. Triệu chứng phổ biến của mất nước là chóng mặt, đau đầu.

Không khí quá khô từ điều hòa kích thích niêm mạc mũi và xoang, có thể gây phản ứng viêm. Người viêm xoang, nằm lâu trong môi trường khô lạnh có thể làm tăng tình trạng nghẹt mũi, ứ đọng dịch trong xoang, gây đau đầu vùng trán, gò má hoặc quanh hốc mắt sau khi ngủ dậy.

Lưu thông khí kém. Khi bật điều hòa, mọi người thường đóng kín phòng để tránh thoát hơi lạnh. Điều này có thể làm tăng nhẹ nồng độ CO2 trong phòng, giảm oxy, gây mệt mỏi, đau đầu nhẹ khi thức dậy.

Kích thích từ trường xuyên sọ để chữa đau đầu. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bạn thường cảm thấy đau đầu sau đêm ngủ với điều hòa nên thử một số cách như uống đủ nước mỗi ngày và một cốc trước giờ ngủ một giờ. Không để nhiệt độ phòng quá lạnh và quá khô, tạo các lỗ thoáng khí nhỏ cho phòng, đặt một chậu nước trong phòng để tăng độ ẩm.

Nếu đau đầu không giảm, xuất hiện thường xuyên, kéo dài nhiều ngày hoặc kèm theo các dấu hiệu như buồn nôn, chóng mặt, yếu tay chân, nhìn mờ, bạn nên tới ngay bệnh viện chuyên khoa sâu khám. Nguyên nhân có thể do chứng đau nửa đầu (migraine), tăng huyết áp, ngưng thở khi ngủ, u não hay rối loạn mạch máu não cũng có thể gây đau đầu khi ngủ dậy.

Bác sĩ dựa trên bệnh sử, thói quen ngủ, kiểm tra thần kinh, chỉ định thêm một số xét nghiệm máu, chụp cộng hưởng từ (MRI) hoặc cắt lớp vi tính (CT) để loại trừ tổn thương cấu trúc não, tùy tình trạng, đưa ra phác đồ điều trị hiệu quả.

ThS.BS Nguyễn Thị Hải Yến

Khoa Thần kinh Đột quỵ

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy