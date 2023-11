Tại sao căng thẳng khiến chúng ta nhanh già?

Tôi 32 tuổi, gần đây hay căng thẳng, áp lực nên da xuất hiện nếp nhăn, lão hóa. Tình trạng này do đâu và cách nào cải thiện? (Như Quỳnh, TP HCM)

Trả lời:

Làn da và bộ não liên kết, khởi phát các vấn đề thông qua trục não - da. Các đầu dây thần kinh trên da kết nối chặt chẽ với hệ thần kinh và sự kết nối này diễn ra theo hai chiều.

Khi căng thẳng, não bộ giải phóng một lượng lớn cortisol (hormone chống lại căng thẳng). Cortisol tác động tiêu cực trực tiếp đến chức năng miễn dịch của da.

Khi tâm trạng xấu, nồng độ cortisol tăng làm hàng rào bảo vệ da suy yếu, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập, gây viêm da, mụn trứng cá, da bong tróc. Hormone này còn gián tiếp khiến da nhanh lão hóa, khô, sạm nám, xuất hiện nếp nhăn và chảy xệ sớm.

Căng thẳng gây ra các tình trạng khó ngủ, mất ngủ, đau đầu khiến cơ thể khó hồi phục, tái tạo, đẩy nhanh quá trình lão hóa tự nhiên, biểu hiện rõ trên da.

Vòng luẩn quẩn căng thẳng gây mất ngủ, mất ngủ dẫn đến căng thẳng càng khiến mức độ lão hóa diễn ra nhanh và nghiêm trọng hơn.

Làn da dễ chịu tác động khi cơ thể căng thẳng. Ảnh: Freepik

Não bộ khỏe mạnh là nền tảng của làn da đẹp. Não chiếm khoảng 2% trọng lượng cơ thể nhưng tiêu thụ 20-25% lượng oxy và năng lượng của toàn cơ thể. Hơn 60% thành phần của não là các axit béo chưa bão hòa, dễ bị oxy hóa. Do đó, quá trình chuyển hóa các chất tại não diễn ra mạnh mẽ, làm sản sinh ra nhiều gốc tự do.

Tuy nhiên, hệ thống chống gốc tự do tại não lại kém hơn so với các cơ quan khác. Do vậy, não rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương bởi sự tấn công của gốc tự do, gây thoái hóa tế bào thần kinh.

Bạn cần xây dựng lối sống khoa học, nghỉ ngơi và vận động thường xuyên, ngủ đủ giấc để giảm căng thẳng. Ăn uống lành mạnh, tăng cường rau củ quả, hải sản, cá béo giàu vitamin và khoáng chất, nhất là kali, magie, vitamin nhóm B, omega 3, các chất chống oxy hóa..., góp phần duy trì sức khỏe não bộ và cơ thể. Từ đó, cung cấp lượng lớn oxy và dưỡng chất cho tế bào, bao gồm tế bào thần kinh, tế bào da.

Các tinh chất thiên nhiên chiết xuất từ blueberry (quả việt quất) và ginkgo biloba (bạch quả) có khả năng vượt qua hàng rào máu não, kích hoạt các men chống gốc tự do, giúp ngủ ngon, giảm căng thẳng, giảm nồng độ cortisol, có lợi cho làn da. Chăm sóc làn da cũng cần tổng hòa nhiều giải pháp cần chuyên gia tư vấn, bao gồm ăn uống, nghỉ ngơi, vận động, bổ sung dưỡng chất thiết yếu.

Nếu căng thẳng, mất ngủ kéo dài, bạn nên đến chuyên khoa tâm thần kinh khám để được tư vấn, điều trị phù hợp.

Bác sĩ Hoàng Quyết Tiến

Trung tâm Thông tin Y khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM