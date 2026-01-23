Tắc mạch do biến chứng trĩ hỗn hợp

TP HCMBà Hoa, 50 tuổi, mắc bệnh trĩ nhiều năm không điều trị dứt điểm, nay đi ngoài ra máu, bác sĩ chẩn đoán trĩ hỗn hợp biến chứng tắc mạch cấp.

Kết quả nội soi trực tràng của bà Hoa tại Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7 khám cho thấy có búi trĩ nội và trĩ ngoại, trong đó búi trĩ ngoại sa ra ngoài, căng cứng, tím bầm, đang có dấu hiệu tắc mạch và xuất huyết. TS.BS.CKII Cao Ngọc Khánh, chẩn đoán người bệnh mắc trĩ hỗn hợp biến chứng tắc mạch.

Tắc mạch xảy ra khi các mạch máu trong búi trĩ bị vỡ, hình thành cục máu đông (huyết khối) trong búi trĩ, gây đau đột ngột và dữ dội. Nếu không xử trí, cục máu đông sẽ cản trở nuôi dưỡng mô gây thiếu máu cục bộ, có thể dẫn đến hoại tử búi trĩ, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập tạo ổ áp xe hoặc rò hậu môn.

Bác sĩ mở búi trĩ để lấy huyết khối, sau đó dùng năng lượng laser đốt các nhánh mạch máu bên trong búi trĩ để chúng co lại. Bà Hoa xuất viện sau 24 giờ phẫu thuật, một tuần sau tái khám vết mổ khô, đại tiểu tiện bình thường.

Bác sĩ Khánh đang điều trị trĩ bằng laser. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Khánh, ưu điểm của phẫu thuật trĩ bằng laser là tác động chọn lọc vào búi trĩ dưới niêm mạc, gây co hồi và xơ hóa búi trĩ mà không làm tổn thương cấu trúc giải phẫu ống hậu môn. Nhờ đó, phương pháp này giúp bảo tồn chức năng sinh lý hậu môn, hạn chế biến chứng sau mổ.

Trĩ phổ biến trong các bệnh hậu môn trực tràng, thường gặp ở tuổi 45-65, nam giới nhiều hơn nữ. Bệnh có thể tiến triển từng đợt, liên quan đến thói quen sinh hoạt, chế độ ăn uống, táo bón kéo dài. Tùy mức độ bệnh, bác sĩ có thể chỉ định điều trị bảo tồn, các phương pháp không phẫu thuật (như thắt vòng cao su, tiêm xơ, quang đông hồng ngoại, sóng cao tần, laser) hoặc phẫu thuật trong những trường hợp nặng, biến chứng.

Trĩ hỗn hợp thường diễn tiến âm thầm, nhưng khi xuất hiện biến chứng tắc mạch, người bệnh có thể đau hậu môn tăng nhanh, khối trĩ sưng to, tím bầm, kèm sốt hoặc mệt mỏi toàn thân. Bác sĩ Khánh khuyên người bệnh trĩ không nên chủ quan hay ngại đi khám. Nên ăn nhiều chất xơ, uống đủ nước, tránh rặn mạnh khi đại tiêu, hạn chế ngồi hoặc đứng quá lâu và đi khám khi có dấu hiệu bất thường.

Quyên Phan

*Tên người bệnh đã được thay đổi