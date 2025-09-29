Hoại tử búi trĩ sau đắp thuốc không rõ nguồn gốc

TP HCMChị Thanh, 41 tuổi, hậu môn nhiễm trùng sau hai tuần đắp thuốc Đông y không rõ nguồn gốc chữa trĩ.

Chị Thanh mắc bệnh trĩ sau khi sinh con đầu lòng 12 năm trước, bệnh tiến triển nặng khi sinh bé thứ hai. Gần đây, trĩ to lên, chị đắp thuốc Đông y mua trên mạng nhưng không rõ thành phần, được giới thiệu "làm khô và rụng búi trĩ, không cần phẫu thuật". Hai tuần sau búi trĩ sưng phồng, phù nề, đau rát dữ dội, chị đến Bệnh viện Đa khoa TP HCM.

Ngày 29/9, thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thanh Biên, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, cho biết kết quả nội soi trực tràng bệnh nhân ghi nhận cơ vòng đóng kín, các búi trĩ hỗn hợp ở bề mặt viêm loét, một số búi khác tím đen. Bác sĩ chẩn đoán chị bị nhiễm trùng vùng hậu môn và biến chứng trĩ tắc mạch hoại tử.

Bác sĩ chỉ định điều trị để phòng ngừa biến chứng nguy hiểm như nhiễm trùng lan rộng gây viêm nhiễm nghiêm trọng, hình thành áp xe hậu môn, xơ hóa hẹp hậu môn... Tuy nhiên chị từ chối điều trị, tiếp tục sử dụng thuốc Đông y.

Vài ngày sau, bệnh nặng hơn, búi trĩ sa gần hết vòng, có dấu hiệu trĩ tắc mạch (huyết khối bên trong búi trĩ làm tắc nghẽn dòng máu) căng cứng và gây đau đớn dữ dội, chị quay lại bệnh viện. Lúc này, bác sĩ chỉ định chị điều trị bằng thuốc kháng sinh, kháng viêm liều cao hai ngày để giảm phù nề, sau đó mới mổ. Êkíp phẫu thuật cắt trĩ, cắt lọc tổ chức hoại tử bằng phương pháp kinh điển Milligan - Morgan (mổ mở), dùng gạc chuyên dụng để băng ép cầm máu và bảo vệ vết mổ.

Hậu phẫu, chị Thanh có thể đi ngoài bình thường sau một ngày, ba ngày sau xuất viện. Người bệnh được hướng dẫn cách vệ sinh vết mổ và tái khám theo lịch hẹn của bác sĩ để theo dõi quá trình lành thương, có biện pháp điều trị kịp thời nếu có biến chứng hẹp hậu môn.

Bác sĩ Biên (phải) đang phẫu thuật cắt trĩ cho chị Thanh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo nghiên cứu của Hội Hậu môn trực tràng học Việt Nam, bệnh trĩ chiếm tỷ lệ 35-50% các ca bệnh về đại trực tràng. Nhóm người ngồi nhiều như giới văn phòng, tài xế, thợ may, người béo phì, phụ nữ mang thai và sau sinh, có thói quen ngồi bồn cầu lâu, rặn nhiều khi đi đại tiện, ăn thiếu chất xơ, ít uống nước, táo bón mạn tính... có nguy cơ mắc bệnh trĩ.

Bác sĩ Biên khuyến cáo người bệnh trĩ không nên sử dụng thuốc trôi nổi, không rõ nguồn gốc vì tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, biến chứng nguy hiểm. Những loại thuốc này có thành phần khó xác định, đôi khi được phối hợp không theo cơ sở khoa học, nên tác dụng điều trị khó đánh giá, có hại cho sức khỏe.

Khi có triệu chứng, người bệnh nên đến bệnh viện uy tín để khám, tư vấn cụ thể. Trường hợp trĩ ở mức độ nhẹ, bác sĩ hướng dẫn chế độ ăn uống, điều trị theo toa thuốc tại nhà. Với tình trạng trĩ nặng, người bệnh cần phẫu thuật hoặc làm các thủ thuật loại bỏ búi trĩ đồng thời điều trị bằng thuốc kê đơn tại bệnh viện. Tránh để bệnh biến chứng nặng gây đau nhức, búi trĩ sưng to, căng cứng, hoại tử.

Quyên Phan

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi