Suýt tái phát đột quỵ bởi hẹp động mạch cảnh

TP HCMÔng Thanh, 71 tuổi, phục hồi sau đột quỵ nhẹ, gần đây chóng mặt kéo dài, bác sĩ phát hiện động mạch cảnh hẹp hơn 95%, nên kịp thời can thiệp.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI 3 Tesla) sọ não tại Bệnh viện Đa Khoa Tâm Anh TP HCM cho thấy người bệnh bị hẹp nặng động mạch cảnh trong bên trái (hẹp hơn 95% lòng mạch, khu vực ngoài sọ). Ngày 3/2, BS.CKI Trần Thanh Thúy, khoa Thần Kinh, Trung tâm Khoa học Thần kinh, cho biết đây là nguyên nhân gây thiếu máu nuôi não, ông Thanh có nguy cơ cao tái phát đột quỵ.

Các bác sĩ khoa thần kinh và can thiệp mạch hội chẩn, chỉ định đặt stent giải phóng đoạn hẹp động mạch cảnh cho người bệnh. BS.CKI Dương Đình Hoàn, Trưởng Đơn vị Can thiệp thần kinh, Trung tâm Chẩn đoán Hình ảnh và Điện quang Can thiệp, cho biết có hai phương pháp chính điều trị hẹp nặng động mạch cảnh đoạn ngoài sọ là phẫu thuật bóc nội mạc và can thiệp nội mạch đặt stent. Cả hai phương pháp đều có khả năng thành công cao. Tùy vào tuổi tác, tình trạng bệnh nhân, các bệnh nền kèm theo, bác sĩ chọn phương pháp hiệu quả và an toàn nhất.

Ông Thanh lớn tuổi, mắc bệnh nền tăng huyết áp, đái tháo đường. Các bác sĩ ưu tiên phương pháp đặt stent vì ít xâm lấn.

Các bác sĩ can thiệp đặt stent cho ông Thanh. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ê kíp luồng một ống thông siêu nhỏ đồng trục vào động mạch ở bẹn, sau đó đưa thiết bị và vật liệu chuyên dụng vào, tiến lần đến vị trí tắc mạch trên não để đặt stent, nới thông dòng máu lên nuôi não.

Bác sĩ chỉ gây tê tại chỗ, trong quá trình can thiệp bệnh nhân tỉnh táo, có thể trao đổi với bác sĩ nếu thấy khó chịu hay đau đầu chóng mặt nhiều hơn. Sau can thiệp, mạch máu não bị hẹp của ông Thanh được tái thông, máu tuần hoàn tốt. Ông tỉnh táo, bớt chóng mặt, xuất viện sau hai ngày.

Động mạch cảnh trong trái bị hẹp (trái) và sau khi can thiệp đặt stent tái thông (phải). Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ Thúy khuyến cáo bệnh nhân có bệnh nền - yếu tố nguy cơ gây đột quỵ, từng đột quỵ nên kiểm tra sức khỏe định kỳ, tầm soát bệnh và điều trị dự phòng.

Hiện, có nhiều phương tiện hình ảnh hỗ trợ phát hiện các bất thường mạch máu như hẹp động mạch cảnh, túi phình động mạch não. Dựa vào các phương tiện này, bác sĩ có kế hoạch theo dõi, điều trị kịp thời, tránh biến chứng nặng có thể xảy ra.

Đình Hoàn

* Tên người bệnh đã được thay đổi.