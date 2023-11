Sụt 12 kg do bất thường thực quản

Hà NộiAnh Hùng, 31 tuổi, nuốt nghẹn, nôn khi ăn uống một tháng nay, tưởng trào ngược dạ dày, bác sĩ phát hiện viêm dạ dày cấp kèm co thắt tâm vị.

Anh Thái Hữu Hùng (ngụ Bắc Ninh) đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội khám do các triệu chứng trên ngày càng nặng, sút 12 kg (từ 71 kg xuống 59 kg), suy dinh dưỡng. Trước đó, anh đi khám nhiều nơi, được chẩn đoán trào ngược dạ dày thực quản, viêm dạ dày, rối loạn lo âu nhưng uống thuốc không bớt.

Lần này kết quả nội soi dạ dày cho thấy thực quản bệnh nhân co thắt ở đoạn nối giữa thực quản với dạ dày. Bác sĩ đo vận động thực quản chẩn đoán người bệnh co thắt tâm vị type II kèm viêm dạ dày cấp. Co thắt tâm vị là dạng rối loạn chức năng khiến thực quản không đẩy thức ăn xuống dạ dày, cơ vòng dưới thực quản thắt lại gây ứ đọng thức ăn hoặc trào ra ngoài sau ăn hoặc uống.

Ngày 14/11, tiến sĩ, bác sĩ Vũ Trường Khanh, Trưởng khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết triệu chứng của bệnh nhân dễ nhầm lẫn với trào ngược dạ dày thực quản. Tuy nhiên, với người bệnh co thắt tâm vị, dịch trào ngược chưa xuống dạ dày nên thường không có vị chua. Dịch của người bệnh trào ngược dạ dày thực quản thường chứa axit, có vị chua.

Người bệnh được truyền dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch, nội soi can thiệp bằng phương pháp nong thực quản bằng bóng. Sau một ngày thực hiện thủ thuật, triệu chứng nuốt nghẹn và đau ngực giảm. Anh Hùng ăn uống dễ dàng, xuất viện sau hai ngày và tái khám định kỳ để đánh giá tình trạng nuốt, lưu thông thực quản.

Người bệnh bình phục sau khi nong thực quản bằng bóng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Nong thực quản bằng bóng là dùng bóng hơi để nong tách, làm rách sợi cơ vòng dưới thực quản giúp làm trống thực quản cho người bệnh sau khi nuốt thức ăn. Phương pháp này có tác dụng lâu dài, phù hợp với người bệnh co thắt tâm vị type I và II, nhất là bệnh nhân trẻ, thời gian mắc bệnh ngắn, thực quản chưa biến dạng trục rõ rệt. Bác sĩ thường phẫu thuật cắt cơ thắt thực quản qua nội soi đường miệng khi bệnh tiến triển đến type III.

Sau nong bóng, người bệnh nên ăn món mềm, nhai kỹ, tránh các chất kích thích.

Tiến sĩ Khanh cho biết co thắt tâm vị thường lành tính, tiến triển chậm nhưng ảnh hưởng đến sức khỏe, chất lượng sống. Triệu chứng dễ nhầm lẫn với các bệnh đường tiêu hóa khác.

Các phương pháp thăm dò chẩn đoán bệnh như nội soi dạ dày, chụp X-quang thực quản có thể bỏ sót tổn thương ở giai đoạn sớm. Bệnh không được can thiệp sớm có thể xảy ra nhiều biến chứng như viêm loét thực quản, suy dinh dưỡng, viêm phổi, ung thư ở vùng viêm mạn tính...

Người có triệu chứng trào ngược, nôn ói, điều trị bệnh không bớt nên đến cơ sở y tế chuyên khoa tiêu hóa để khám.

Lục Bảo