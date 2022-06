Nong thực quản điều trị co thắt tâm vị

Hà NộiNgười bệnh bị co thắt tâm vị suốt 8 năm; được bác sĩ điều trị bằng cách nong thực quản với bóng hơi; không còn cảm giác nuốt nghẹn, đau tức ngực.

Gần 8 năm nay, bà Đỗ Thị Vân (78 tuổi, Hà Nội) thường xuyên bị khó chịu do có cảm giác nuốt nghẹn tăng dần. Ban đầu, bà nghẹn khi ăn cơm, sau đó là cả khi ăn cháo, kèm theo tình trạng đau tức ngực sau xương ức. Thỉnh thoảng, bà có cảm giác trào ngược dịch tiêu hóa lên vùng cổ, xuất hiện nhiều về đêm. Bà đã đến nhiều bệnh viện nhưng điều trị không hiệu quả. Một tháng gần đầy, bà Vân sụt 3 kg vì tình trạng nuốt nghẹn nặng hơn, đau sau xương ức, trào ngược sau ăn.

Gia đình đưa bà đến Khoa Tiêu hóa - Gan Mật - Tụy, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội cuối tháng 4 vừa qua. Tại đây, tiến sĩ, bác sĩ Vũ Trường Khanh chẩn đoán bệnh nhân bị co thắt tâm vị. Đây là tình trạng cơ thắt dưới của thực quản không còn khả năng tự mở tốt khi có phản xạ nuốt, khiến thức ăn từ thực quản khó hoặc không xuống được dạ dày. Bệnh dễ bị nhầm lẫn với bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản. Diễn biến bệnh kéo dài, nếu không được điều trị đúng phương pháp có thể gây suy kiệt cơ thể, viêm loét, chảy máu thực quản và có khả năng cao tiến triển thành ung thư thực quản.

Bác sĩ Khanh cho biết, bệnh chưa nặng có thể điều trị bằng nong bóng. Trường hợp nặng hoặc phức tạp cần điều trị bằng phẫu thuật cắt cơ thắt thực quản dưới qua nội soi (POEM).

"Với thể trạng của người bệnh, chúng tôi chỉ định điều trị khắc phục bằng nội soi, can thiệp nong thực quản bằng bóng. Đây là phương pháp có ưu điểm ít xâm lấn, an toàn và cho hiệu quả cao. Bệnh nhân Vân tuổi cao, sức khỏe yếu nên phẫu thuật không phải là lựa chọn hợp lý. Nhờ phương pháp can thiệp bằng nong bóng, bệnh nhân có thể hồi phục nhanh hơn, không đau đớn, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống", bác sĩ Khanh nói.

Các bác sĩ tiêu hóa sử dụng bóng hơi với đường kính 30-35 mm, đưa qua đường miệng theo một dây dẫn nhằm làm "rách" một phần cơ thắt thực quản dưới, giúp thuận lợi cho nuốt dịch, thức ăn từ thực quản xuống dạ dày. Chỉ một ngày sau can thiệp, bà Vân ăn uống bình thường, không còn cảm giác nghẹn, đau ngực... như trước.

"Suốt 8 năm qua, tôi luôn cảm thấy mệt mỏi, chịu đựng cảm giác nuốt nghẹn kèm nôn mỗi khi ăn uống. Tôi đã nhiều lần nội soi chẩn đoán và nghĩ mình bị trào ngược dạ dày, chấp nhận sống chung với bệnh. Cuộc sống của tôi đã nhẹ nhàng hơn sau điều trị" bà Vân chia sẻ.

Người bệnh đã hồi phục sức khỏe sau điều trị.

Tiến sĩ Khanh cho biết thêm, co thắt tâm vị có thể gặp ở cả nam và nữ với tỷ lệ tương đương, lứa tuổi từ 25-60. Đến nay, nguyên nhân của bệnh không rõ ràng, không rõ yếu tố nguy cơ để phòng tránh. Khi có các triệu chứng nghi ngờ như nuốt khó, nôn sau khi ăn, trào ngược, đau tức ngực, gầy sút... cần đến bệnh viện để được thăm khám kỹ lưỡng, phát hiện kịp thời và điều trị hiệu quả.

Thùy Linh