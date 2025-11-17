Sốt xuất huyết biến chứng gây viêm ruột, tràn dịch màng phổi

Hà NộiAnh Tuân, 38 tuổi, sốt xuất huyết 4 ngày sau ho ra máu, bác sĩ chẩn đoán tràn dịch màng phổi và bụng, viêm ruột.

Kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội cho thấy anh Tuân sốt xuất huyết Dengue, tiểu ra máu, có bạch cầu trong phân. Người bệnh bị tràn dịch màng phổi và màng bụng, bội nhiễm vi khuẩn viêm ruột.

Bác sĩ Đàm Thị Thanh Tâm, khoa Nội Tổng hợp, cho biết anh Tuân điều trị sốt xuất huyết tại nhà khiến virus dengue tấn công vào niêm mạc ruột gây viêm nhiễm, tổn thương, rối loạn tiêu hóa dẫn đến đau bụng dữ dội, nôn nhiều, xuất huyết.

Bác sĩ khám và nghe tim phổi anh Tuân. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Anh được bù dịch, truyền khối tiểu cầu, điều trị bội nhiễm, viêm ruột bằng kháng sinh phổ rộng đường tĩnh mạch, đồng thời dùng thuốc giảm sốt, giảm đau, giảm ho, bổ sung dinh dưỡng để nâng cao thể trạng. Sau hai ngày, anh hết sốt, giảm chảy máu song vẫn còn khó thở, đau tức ngực, chướng bụng do dịch ứ trong khoang phổi và ổ bụng chưa giảm. Các bác sĩ tiếp tục truyền albumin kết hợp thuốc lợi tiểu giúp giảm tràn dịch đa màng, cải thiện tình trạng hô hấp. Đến ngày thứ 5, anh Tuân ổn định tiêu hóa, hết viêm ruột, xuất viện.

Sốt xuất huyết Dengue là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus Dengue gây ra. Bệnh lây từ người sang người qua muỗi vằn Aedes, thường bùng phát vào mùa mưa và thời tiết nóng ẩm. Sốt xuất huyết diễn tiến qua ba giai đoạn sốt, giai đoạn nguy hiểm (ngày thứ 4-7) là thời điểm dễ xuất hiện biến chứng nặng dù người bệnh thường giảm hoặc cắt sốt. Điều trị sốt xuất huyết chủ yếu kiểm soát triệu chứng bệnh. Bác sĩ cần kết hợp theo dõi xét nghiệm, siêu âm, X-quang, chăm sóc tuần hoàn - hô hấp - gan - thận giúp bệnh nhân hồi phục nhanh, an toàn.

Bác sĩ Tâm khuyên cần vệ sinh không gian sống, mắc màn khi ngủ để tránh muỗi đốt. Khi có biểu hiện sốt cao không đáp ứng, ho, nôn ói, ớn lạnh, mệt lả, nên đi khám để được điều trị kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.

