Uống men tiêu hóa có giảm viêm ruột cấp tính?

Chồng tôi bị viêm ruột cấp tính, hay tiêu chảy, đau bụng, uống men tiêu hóa có giảm không? (Mỹ Dung, 32 tuổi)

Trả lời:

Viêm ruột cấp tính là tình trạng niêm mạc ruột bị tổn thương đột ngột, diễn ra trong thời gian ngắn, thường do nhiễm trùng, nhiễm khuẩn. Triệu chứng gồm đau bụng, tiêu chảy, sốt, buồn nôn, nôn, phân lẫn máu hoặc chất nhầy.

Để điều trị viêm ruột cấp hiệu quả, cần xác định chính xác nguyên nhân. Nếu nguyên nhân gây viêm ruột là nhiễm khuẩn, người bệnh được dùng thuốc kháng sinh nhằm tiêu diệt hoặc hạn chế sự phát triển của vi khuẩn. Trong một số trường hợp nặng, bác sĩ có thể chỉ định truyền dịch.

Bác sĩ Trí tư vấn cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ có thể kết hợp các loại thuốc chống nôn, tiêu chảy, điều chỉnh nhu động ruột, chống co thắt cơ trơn, men vi sinh hỗ trợ đường ruột. Uống men vi sinh chỉ hỗ trợ giảm triệu chứng chứ không có tác dụng điều trị khỏi viêm ruột cấp tính. Bạn nên dùng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ.

Bạn cũng cần ăn uống phù hợp như cơm trắng, đậu xanh, chuối chín, thịt nạc động vật nấu nhừ... để hỗ trợ phục hồi, bổ sung đủ nước và chất điện giải theo nhu cầu của cơ thể. Hạn chế nước ép cam, sữa, cà phê... vì dễ gây tiêu chảy, mất nước. Nghỉ ngơi đầy đủ góp phần giảm căng thẳng, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, tăng tốc độ phục hồi sau điều trị viêm ruột cấp.

Một số trường hợp viêm ruột cấp có thể tự khỏi mà không cần điều trị. Tuy nhiên, khi không được can thiệp y tế, người bệnh có thể bị mất nước, suy nhược, mệt mỏi. Khi có triệu chứng sốt cao, phân lẫn máu hoặc chất nhầy, tiêu chảy ba ngày không khỏi, chóng mặt khi đứng dậy... bạn nên đến bệnh viện để được điều trị kịp thời. Hãy rửa tay bằng xà phòng sau mỗi lần đi vệ sinh, thay tã, hắt hơi, trước khi ăn hoặc chế biến thức ăn... Dọn dẹp sạch sẽ môi trường sống có thể ngăn ngừa virus, vi khuẩn.

BS.CKI Nguyễn Hữu Trí

Trung tâm nội soi và Phẫu thuật nội soi tiêu hóa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM