Sau tiêm vaccine HPV, có cần tầm soát ung thư cổ tử cung không?

Tôi 35 tuổi, đã tiêm đủ mũi vaccine phòng HPV trước khi lập gia đình. Nay, tôi có cần xét nghiệm virus HPV và Pap smear để tầm soát ung thư cổ tử cung nữa không? (Đài Trang, Tây Ninh)

Trả lời:

Phụ nữ đã tiêm đủ mũi vaccine phòng HPV vẫn cần tầm soát ung thư cổ tử cung định kỳ. Tiêm vaccine HPV giúp giảm nguy cơ nhiễm virus nhưng không thể thay thế tầm soát. Nguyên nhân do các loại vaccine HPV hiện nay mới bảo vệ trước một số chủng HPV phổ biến như 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 và 58. Trong khi, HPV có gần 200 chủng khác nhau, nguy cơ nhiễm chủng chưa được vaccine bao phủ vẫn tồn tại sau tiêm.

Vaccine HPV không có tác dụng điều trị nhiễm trùng đã có trước khi tiêm và cũng không thể ngăn chặn hoàn toàn nguy cơ ung thư cổ tử cung, tổn thương tiền ung thư. Bệnh ung thư giai đoạn sớm chỉ có thể được phát hiện thông qua xét nghiệm tầm soát đúng thời điểm.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo, ngay cả khi đã tiêm vaccine HPV, việc duy trì sàng lọc định kỳ vẫn là bước không thể thiếu để phát hiện sớm tổn thương tiền ung thư và ung thư cổ tử cung giai đoạn đầu, giúp nâng cao hiệu quả điều trị, giảm biến chứng nguy hiểm.

Phụ nữ trong độ tuổi từ 21 đến 65, kể cả những người đã tiêm phòng HPV, nên thực hiện Pap smear hoặc kết hợp xét nghiệm HPV định kỳ theo chỉ dẫn của bác sĩ. Phác đồ tầm soát ung thư cổ tử cung: phụ nữ từ 21 đến dưới 30 tuổi nên làm Pap smear mỗi 3 năm, từ 30 đến 65 tuổi có thể làm xét nghiệm HPV kết hợp Pap smear mỗi 5 năm. Trong trường hợp có yếu tố nguy cơ như tiền sử bệnh lý, suy giảm miễn dịch hoặc xuất hiện dấu hiệu bất thường, lịch tầm soát sẽ được điều chỉnh phù hợp hơn.

BS.CKII Huỳnh Kim Khoe giải thích kết quả khám cho phụ nữ. Ảnh minh họa: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Xét nghiệm Pap và xét nghiệm HPV giúp phát hiện tế bào bất thường ở cổ tử cung trước khi chúng tiến triển thành ung thư. Phát hiện sớm những thay đổi giúp phụ nữ mắc bệnh điều trị dễ dàng, bảo tồn khả năng sinh sản.

Thông qua sàng lọc, một số trường hợp ghi nhận kết quả xét nghiệm Pap bất thường. Tuy nhiên không phải thay đổi bất thường nào cũng là dấu hiệu ung thư. Tình trạng này thường chỉ ra những thay đổi tế bào nhỏ cần được theo dõi, đánh giá thêm. Khi đó, phụ nữ có thể cần xét nghiệm HPV để xác định chủng virus, soi cổ tử cung để kiểm tra kỹ hơn cổ tử cung, sinh thiết nếu cần để xác nhận.

Phần lớn bất thường ở cổ tử cung có thể điều trị hiệu quả nếu được phát hiện sớm. Bên cạnh đó, phụ nữ nên khám phụ khoa định kỳ giúp tầm soát ung thư cổ tử cung, phát hiện sớm các bệnh lý phụ khoa khác.

BS.CKII Huỳnh Kim Khoe

Đơn vị Sản Phụ khoa

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7