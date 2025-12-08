Sai lầm trước khi ngủ hại não trẻ

Trẻ sử dụng thiết bị điện tử, hoạt động buổi tối quá mức, giờ đi ngủ không nhất quán dễ trằn trọc, mất ngủ, ảnh hưởng đến quá trình phát triển trí não.

Ngủ đủ giấc giúp cơ thể nghỉ ngơi, não bộ phát triển. Trong khi ngủ, não của trẻ củng cố trí nhớ, tăng cường điều hòa cảm xúc. Trẻ ngủ ngon sẽ thức dậy với tinh thần sảng khoái, nhiều năng lượng để vui chơi, học tập hiệu quả.

Dành thời gian xem thiết bị điện tử trước khi ngủ

Xem máy tính bảng, điện thoại thông minh, tivi trước khi ngủ có thể gây hại cho sức khỏe. Ánh sáng xanh khiến trẻ thức lâu hơn, làm gián đoạn giấc ngủ REM, vốn quan trọng cho trí nhớ, khả năng học tập. Trẻ em tiếp xúc với màn hình trong vòng một giờ trước khi đi ngủ sẽ có thời gian ngủ ngắn, chậm giải phóng melatonin - hai yếu tố cần thiết cho chức năng não bộ khỏe mạnh.

Khoảng 30-60 phút trước khi đi ngủ, gia đình hãy tắt đèn trần và thay vào đó là đèn ấm, dịu nhẹ, tắt tivi, giảm tiếng ồn xung quanh và nói chuyện với giọng chậm rãi, nhẹ nhàng. Nếu thời gian sử dụng màn hình là một phần thói quen buổi tối, hãy đặt ra thời gian tắt thiết bị công nghệ. Thay vào đó, trẻ hãy vẽ tranh, xếp hình, đọc truyện, có thể nghe nhạc nhẹ nhàng.

Giờ đi ngủ không nhất quán

Cho trẻ thức khuya vào cuối tuần hoặc ngủ bù làm gián đoạn nhịp sinh học. Thời gian đi ngủ nhất quán báo hiệu não bộ biết đã đến lúc nghỉ ngơi, hỗ trợ sự tập trung lâu dài, ổn định cảm xúc. Lịch ngủ không đều đặn có thể liên quan đến khả năng tập trung kém, kết quả học tập thấp hơn.

Hoạt động quá mức vào buổi tối

Các hoạt động ngoại khóa dày đặc, bữa tối muộn gần giờ đi ngủ kích thích não bộ quá mức. Thói quen thư giãn như đọc sách giúp trẻ dễ dàng có giấc ngủ sâu.

Cha mẹ hãy cho con ăn một món nhẹ nhàng hỗ trợ giấc ngủ của bé bởi cơn đói sẽ đánh thức trẻ. Một cốc sữa ấm, một quả chuối, vài quả hạnh nhân hoặc một bát yến mạch nhỏ là gợi ý thích hớp. Trẻ tránh chocolate, đồ ăn cay, món chứa nhiều caffeine.

Cha mẹ không nên la mắng, cằn nhằn về bài tập ở trường hoặc liệt kê tất cả những gì trẻ quên làm khiến con căng thẳng trước khi đi ngủ. Gia đình nên giữ giọng điệu ấm áp, nhẹ nhàng khi trò chuyện. Những câu hỏi như "Điều gì làm con cười hôm nay?" hoặc "Khoảnh khắc yêu thích nhất trong ngày của con là gì?" giúp trẻ chìm vào giấc ngủ với cảm giác an toàn.

Cha mẹ nên để con tự đưa ra những lựa chọn nhỏ trước khi đi ngủ như mặc bộ đồ ngủ, ngủ cùng thú nhồi bông nào, hay đọc truyện gì. Người lớn cũng có thể cho trẻ cùng tham gia dọn dẹp giường ngủ.

Lê Nguyễn (Theo WebMD, Times of India)