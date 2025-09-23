5 thói quen trước khi ngủ giúp trẻ thông minh

Cùng đọc sách, thực hành lòng biết ơn, trò chuyện nhẹ nhàng giúp trẻ thư giãn tinh thần, phát triển não tốt hơn.

Cùng đọc sách với con

Những câu chuyện đọc phù hợp với lứa tuổi giúp bé có thêm vốn từ vựng, khơi gợi trí tưởng tượng, tăng kết nối với ba mẹ và con cái. Duy trì thói quen đọc sách 10 phút mỗi ngày trước khi ngủ tốt cho trí não của trẻ.

Thực hành lòng biết ơn

Khuyến khích trẻ liệt kê 1-2 điều mà con biết ơn sẽ nuôi dưỡng sự tích cực, giảm căng thẳng và hỗ trợ khả năng phục hồi não.

Lịch trình ngủ nhất quán

Não bộ thích thói quen, đi ngủ đúng giờ mỗi đêm hỗ trợ trẻ điều hòa năng lượng, tập trung tốt, ghi nhớ thông tin hiệu quả. Không tuân thủ lịch trình ngủ nhất quán có thể làm thay đổi thói quen ngủ tự nhiên của trẻ, dẫn đến rối loạn giấc ngủ. Cha mẹ không cho trẻ ăn đồ ngọt trước khi đi ngủ, vì chúng có thể khiến trẻ năng động. Ăn nhẹ trong bữa tối giúp trẻ ngon giấc hơn.

Thói quen đọc sách trước khi ngủ tốt cho não trẻ. Ảnh: AI

Thư giãn tinh thần

Tắm nước ấm, nghe nhạc nhẹ nhàng hoặc thực hiện các động tác giãn cơ nhẹ báo hiệu cho não bộ biết đã đến lúc nghỉ ngơi. Sự chuyển đổi này cải thiện chất lượng giấc ngủ, từ đó thúc đẩy tăng cường trí nhớ, khả năng học tập.

Không sử dụng màn hình ít nhất 45 phút trước khi đi ngủ

Ánh sáng xanh từ điện thoại, máy tính bảng hoặc tivi có thể ngăn chặn melatonin và khiến não của trẻ tỉnh táo, ngay cả khi chúng có vẻ mệt mỏi. Nội dung (trò chơi, chương trình, video) thường mang tính kích thích hơn là thư giãn, tác động xấu đến não bộ. Nếu thời gian sử dụng màn hình là một phần thói quen buổi tối, cha mẹ hãy đặt ra thời gian "tắt thiết bị công nghệ". Thay vào đó, hãy vẽ tranh, xếp hình, đọc truyện.

Làm mờ đèn, giảm âm thanh

Ánh sáng chói và âm thanh lớn kích thích não và làm chậm quá trình sản xuất melatonin - hormone gây buồn ngủ. Khoảng 30-60 phút trước khi đi ngủ, gia đình hãy tắt đèn trần, tắt tivi, giảm tiếng ồn xung quanh và nói chuyện với giọng chậm rãi, nhẹ nhàng. Toàn bộ không gian xung quanh tạo cảm giác thư giãn, thúc đẩy giấc ngủ ngon.

Không la mắng trẻ trước khi ngủ

Thời gian trước khi ngủ là lúc trẻ dễ chia sẻ cảm xúc. Nếu phụ huynh cằn nhằn bài tập về nhà hoặc liệt kê những gì trẻ quên làm sẽ gây căng thẳng cho con, ảnh hưởng đến giấc ngủ. Những câu hỏi nhẹ nhàng như "Điều gì làm con cười hôm nay?" hoặc "Khoảnh khắc yêu thích nhất trong ngày của con là gì?" sẽ trấn an trẻ về mặt cảm xúc, thể hiện tình yêu thương.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)