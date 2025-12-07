Lưu ý giúp trẻ phát triển trí não

Giấc ngủ, thời gian vui chơi, dinh dưỡng rất quan trọng cho trí nhớ, khả năng kiểm soát cảm xúc, sự phát triển của não bộ của trẻ.

Não bộ trẻ phát triển nhanh trong 3 năm đầu đời, hình thành hàng nghìn kết nối thần kinh, ảnh hưởng bởi dinh dưỡng, vận động, môi trường. Dưới đây là những điều mà cha mẹ nên lưu ý để giúp trẻ có trí tuệ tốt.

Lạm dụng thiết bị điện tử làm gián đoạn sự phát triển não bộ

Thời gian sử dụng thiết bị điện tử kéo dài có thể gây ra những thay đổi ở vỏ não trước trán. Vỏ não trước trán chịu trách nhiệm về trí nhớ, chức năng điều hành (khả năng thực hiện các chuỗi nhiệm vụ phức tạp một cách phối hợp). Trẻ nghiện sử dụng các thiết bị điện tử góp phần làm giảm kỹ năng giải quyết vấn đề, giảm điểm số trong các bài kiểm tra nhận thức.

Thiếu ngủ gây ra những vấn đề về sự chú ý

Giấc ngủ quan trọng cho sự phát triển của não bộ. Hệ bạch huyết (Glymphatic) trong não hoạt động trong khi ngủ để loại bỏ độc tố. Quá trình củng cố trí nhớ xảy ra trong khi ngủ. Thiếu ngủ có liên quan đến tình trạng mất tập trung, vấn đề về hành vi và làm tăng nguy cơ mắc các rối loạn tâm trạng. Để tránh những vấn đề này, cha mẹ không nên cho trẻ dùng màn hình khoảng một giờ trước khi đi ngủ.

Trẻ em cần ngủ lượng thời gian khác nhau tùy theo độ tuổi. Trẻ sơ sinh cần nhiều nhất (14-19 tiếng), trẻ 1-2 tuổi cần 11-14 tiếng, trẻ 3-5 tuổi cần 10-13 tiếng, trẻ lớn hơn (6-18 tuổi) nên đảm bảo 9-12 tiếng. Để bé ngủ ngon, hãy tạo môi trường ngủ yên tĩnh, thoải mái, xây dựng thói quen ngủ đều đặn và thực hiện các hoạt động thư giãn như massage, đọc sách.

Thời gian vui chơi giúp tăng cường sự sáng tạo

Việc cho trẻ chơi tự do, không theo khuôn khổ giúp trẻ phát triển khả năng sáng tạo, kỹ năng giải quyết vấn đề, tăng cường nhận thức xã hội. Cha mẹ nên khuyến khích con chơi ngoài trời, giải đố, vẽ.

Vẽ giúp trẻ phát triển trí não toàn diện bằng cách kích thích cả hai bán cầu não, tăng cường trí nhớ, khả năng quan sát, sự tập trung, tư duy logic, sáng tạo. Giải đố thúc đẩy trẻ rèn tư duy logic, tư duy phản biện thông qua ô chữ, con vật, phát triển cả IQ, EQ.

Dinh dưỡng tốt hỗ trợ não phát triển khỏe mạnh

Để giúp trẻ phát triển não bộ, cha mẹ cần xây dựng chế độ ăn uống cân bằng cho bé. Trẻ cần ăn đủ các nhóm dinh dưỡng thiết yếu như omega-3, choline, protein, sắt, kẽm, axit folic, vitamin. Những dưỡng chất này có trong thực phẩm như trứng, cá béo, rau lá xanh, quả mọng, các loại hạt, sữa chua, thịt nạc. Đồng thời, phụ huynh khuyên tránh đồ ăn nhanh, nhiều đường, chất phụ gia.

Lê Nguyễn (Theo Hindustan Times)