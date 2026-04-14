Sai lầm khi chế biến thực phẩm dễ gây tăng cân

Không dùng vỉ khi nướng thịt, sử dụng nhiều dầu thực vật, nêm nhiều muối có thể dẫn đến dư thừa chất béo và calo dễ gây tăng cân.

Chuyên viên dinh dưỡng Bùi Thị Phương Linh, đơn vị Nội tiết - Đái tháo đường, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết bên cạnh chọn lọc nguyên liệu tươi ngon, cách chế biến ảnh hưởng đến tổng mức calo của món ăn - yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả giảm cân.

Chuyên viên Linh chỉ ra một số sai lầm người giảm cân thường mắc phải khi chế biến món ăn bao gồm:

Dùng nhiều muối: Các món mặn khiến cơ thể giữ nước, gây tăng cân và ảnh hưởng sức khỏe. Sử dụng nhiều muối khiến bạn khát nước, kích thích vị giác, cải thiện hương vị dẫn đến ăn nhiều hơn, làm tăng nguy cơ béo phì.

Sử dụng nhiều dầu thực vật: Dầu ăn thực vật tốt cho tim mạch hơn so với mỡ động vật. Tuy nhiên, dầu thực vật vẫn có hàm lượng calo cao, sử dụng nhiều trong các món chiên, xào, salad vẫn có thể gây tăng cân. Người giảm cân nên hạn chế các món chiên, rán, dùng một lượng nhỏ dầu thực vật khi chế biến để kiểm soát lượng calo tiêu thụ.

Món ăn dùng nhiều dầu thực vật làm tăng lượng calo. Ảnh: Bùi Thủy

Không dùng vỉ khi nướng thịt: Nướng là phương pháp nấu ăn giúp loại bỏ bớt chất béo có trong thực phẩm. Tuy nhiên, nhiều người sử dụng khay nướng khiến mỡ trong thịt động vật chảy ra, đọng lại trong khay và ngấm ngược lại trên miếng thịt, làm tăng lượng mỡ khi tiêu thụ.

Ăn nhiều ngũ cốc: Ngũ cốc tốt nhưng nếu ăn nhiều sẽ gây dư thừa carbohydrate (carbs). Loại carbs này chuyển thành mỡ, tích tụ, khó giảm cân. Người giảm cân nên dùng khoảng nửa cốc ngũ cốc mỗi bữa.

Chuyên viên Linh cho biết người béo phì nên ưu tiên thực phẩm thô, chưa qua chế biến như trái cây tươi, rau sống giúp giảm cân hiệu quả hơn đồ chiên, sấy. Trái cây giàu chất dinh dưỡng nhưng chứa đường fructose. Khi xay hoặc ép thành nước, chất xơ bị loại bỏ khiến lượng đường, calo tăng đáng kể. Do đó, nên ưu tiên ăn trái cây trực tiếp để no lâu và kiểm soát đường huyết, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn do chứa nhiều calo từ phụ gia. Loại thực phẩm này có đặc điểm là giàu năng lượng nhưng giá trị dinh dưỡng thấp, dễ gây mất cân bằng dinh dưỡng.

Đức Hạnh