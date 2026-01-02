Mắc nhiều bệnh ở tuổi 21 do béo phì

Hà NộiMai, 21 tuổi, béo phì, gan nhiễm mỡ độ ba, rối loạn lipid máu, tăng acid uric và men gan, tiền đái tháo đường, sau ba tháng điều trị giảm 16 kg.

Mai tăng 20 kg trong năm, từng giảm cân bằng cách cắt tinh bột, bỏ bữa tối, ngày ăn một bữa nhưng không hiệu quả. Khi đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, Mai cao 1,59 m, nặng 94 kg, béo phì độ hai, tỷ lệ mỡ trong cơ thể và mỡ nội tạng cao. TS.BS Lê Bá Ngọc cho biết người bệnh mới 21 tuổi nhưng đã mắc nhiều bệnh do ăn uống thiếu kiểm soát, ít vận động kéo dài làm mỡ nội tạng tích tụ nhanh, gây rối loạn chuyển hóa toàn thân.

Mai được đo chỉ số Inbody để đánh giá tình trạng thừa cân của cơ thể. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo bác sĩ Ngọc, nhiều người giảm cân bằng cách bỏ bữa, nhịn ăn kéo dài, detox thanh lọc cơ thể... dễ gây rối loạn chuyển hóa, khiến cân nặng giảm nhanh rồi tăng trở lại có thể vượt quá cân nặng ban đầu. Áp lực tâm lý kéo dài còn khiến người bệnh khó duy trì điều trị, khiến bệnh tiến triển nặng hơn.

Trước tình trạng "bệnh chồng bệnh", Mai được bác sĩ xây dựng phác đồ điều trị cá thể hóa, kết hợp thuốc giảm cân đường tiêm với dinh dưỡng, vận động có kiểm soát. Mục tiêu ưu tiên là giảm mỡ nội tạng, cải thiện rối loạn chuyển hóa, giảm cân an toàn đồng thời cải thiện độ nhạy insulin, kiểm soát đường máu và gan nhiễm mỡ.

Mai ăn với chế độ năng lượng khoảng 2000 kcal một ngày tính theo cân nặng mục tiêu. Khẩu phần ăn hạn chế tinh bột nhanh, đồ uống có đường, thức ăn chiên rán, tăng đạm nạc từ cá, thịt, trứng, sữa ít béo để bảo tồn khối cơ. Cô ưu tiên rau xanh, trái cây ít đường, chất xơ giúp kiểm soát đường huyết, giảm mỡ nội tạng và mỡ gan.

Do thể lực ban đầu hạn chế, Mai bắt đầu bằng các bài tập nhẹ như đi bộ, đạp xe tại chỗ khoảng 30 phút mỗi ngày. Thời gian vận động tăng dần khoảng 60 phút, thêm các bài tập sức bền và tập kháng lực nhằm duy trì khối cơ. Sau ba tháng, Mai giảm gần 16 kg, BMI về gần ngưỡng béo phì độ một. Mỡ nội tạng giảm 74 cm², tỷ lệ mỡ cơ thể còn khoảng 40% đồng thời các chỉ số đường máu lúc đói, triglycerid, men gan, acid uric tốt hơn.

Bác sĩ Ngọc khuyến cáo người trẻ ăn uống khoa học, sinh hoạt lành mạnh để kiểm soát cân nặng, phòng tránh béo phì. Lối sống kém lành mạnh, giảm cân cực đoan có thể khiến béo phì tiến triển nhanh chóng, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính từ đầu tuổi trưởng thành. Phát hiện sớm và điều trị béo phì đúng cách giúp giảm cân an toàn, bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Hà Nhung

*Tên người bệnh đã được thay đổi