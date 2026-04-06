Vì sao tập thể dục thường xuyên vẫn khó giảm cân?

Căng thẳng quá mức, chất lượng giấc ngủ kém hay ít uống nước khi điều trị béo phì có thể làm giảm hiệu quả giảm cân.

Chế độ ăn uống và tập luyện thường là trọng tâm chính khi giảm cân. Tập thể dục, bao gồm cả các bài tập tim mạch và rèn luyện sức mạnh, hỗ trợ giảm mỡ thừa, tăng cơ, thúc đẩy đốt nhiều calo hơn. Tuy nhiên, nhiều người tập luyện đều đặn mỗi ngày nhưng cân nặng không thay đổi, có thể do một số yếu tố dưới đây.

Ăn quá nhiều

Tập thể dục thường xuyên có thể làm tăng cảm giác thèm ăn, bởi cơ thể đốt nhiều calo hơn bình thường nên cần được bổ sung nhiều năng lượng. Người tập dục nên nạp đủ calo từ protein lành mạnh (trứng, cá béo, thịt gia cầm, đậu phụ) giúp no lâu, giảm mỡ đồng thời tăng cơ.

Nên tính toán tổng lượng calo nạp vào không vượt quá tổng calo tiêu hao mỗi ngày, ăn nhiều bữa nhỏ với lượng vừa phải để tăng tốc độ trao đổi chất. Mẹo để không ăn quá nhiều là ăn chậm, nhai kỹ, ngừng ăn ngay khi cảm thấy no.

Chăm tập luyện nhưng bổ sung nhiều calo từ chế độ ăn uống khó giảm cân. Ảnh: Anh Chi

Mất nước

Uống đủ nước có liên quan đến quá trình giảm cân và giảm vòng eo. Nước hỗ trợ trao đổi chất, duy trì lượng đường trong máu ổn định - yếu tố ức chế tích tụ mỡ.

Khi vận động, bạn cần bù nước cho cơ thể để tránh mất nước do đổ mồ hôi. Nên uống nước lọc hoặc điện giải như natri và kali.

Lười vận động cả ngày

Chỉ tập thể dục 30-40 phút mỗi ngày và dành toàn bộ thời gian còn lại để nằm, ngồi, ngủ ngơi là cách giảm cân không hiệu quả. Hoạt động thể chất không chỉ là tập luyện tại phòng tập mà bao gồm các hoạt động như leo cầu thang, làm vườn, dắt chó đi dạo, nấu ăn, đứng làm việc, đi chợ...

Người giảm cân nên tăng cường hoạt động trong ngày, ưu tiên đi bộ thay vì đi xe để có thể tăng tổng lượng calo đốt cháy. Nếu cảm thấy đau nhức sau tập gym, hãy thay đổi hoạt động nhẹ nhàng hơn như đi bộ, bơi lội, yoga.

Ám ảnh về cân nặng

Cân nặng không phản ánh hoàn toàn tình trạng thừa cân, béo phì của một người. Bác sĩ thường cân nhắc nhiều yếu tố như chỉ số BMI, tỷ lệ phần trăm trọng lượng cơ thể là cơ bắp, xương và nội tạng so với lượng mỡ.

Cân nặng có thể dao động trong ngày do nhiều yếu tố như lượng nước uống vào, lượng thức ăn vừa tiêu thụ, thói quen đi vệ sinh. Ám ảnh cân nặng dễ tạo cảm giác chủ quan hoặc thất vọng không cần thiết, từ đó ảnh hưởng đến chế độ tập luyện, ăn uống và hiệu quả giảm cân.

Ngủ không đủ giấc

Khi nói đến giảm cân, hầu hết mọi người tập trung vào chế độ ăn uống và tập thể dục mà bỏ qua chất lượng giấc ngủ. Ngủ đủ 7-9 tiếng mỗi đêm góp phần duy trì hormone điều chỉnh cảm giác đói, no trong cơ thể.

Ngủ đủ giấc giúp bạn có đủ năng lượng để hoàn thành bài tập, hỗ trợ trao đổi chất thuận lợi, tiêu hóa ổn định. Người giảm cân nên ưu tiên tập thể dục vào buổi sáng hoặc chiều. Không tập luyện cường độ cao gần giờ đi ngủ vì có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.

Mắc bệnh lý

Đôi khi tập luyện chăm chỉ nhưng cân nặng không thay đổi có thể do các bệnh lý như trầm cảm, rối loạn lo âu, ngưng thở khi ngủ hay hội chứng buồng trứng đa nang. Các vấn đề sức khỏe này gây rối loạn nội tiết tố, dẫn đến tích trữ mỡ bất thường.

Anh Chi (Theo Eating Well)