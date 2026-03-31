Sai lầm khi ăn uống mùa nóng dễ ngộ độc thực phẩm

Tích trữ đồ ăn trong tủ lạnh dài ngày, để thức ăn ở nhiệt độ phòng quá lâu tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển gây ngộ độc.

Thời tiết nóng ẩm không phải nguyên nhân trực tiếp gây ngộ độc thực phẩm song tạo điều kiện cho vi khuẩn gây bệnh phát triển nhanh. ThS.BS Hoàng Nam, khoa Tiêu hóa - Gan mật - Tụy, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy, cho biết thực phẩm ở nhiệt độ từ 5 đến 60 độ C dễ bị nhiễm khuẩn hơn. Cùng với yếu tố thời tiết, thói quen ăn uống sai lầm trong mùa nóng cũng có thể làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Thực phẩm chín "chắc chắn" an toàn

Nấu chín thực phẩm giúp tiêu diệt phần lớn vi khuẩn ban đầu nhưng khi bảo quản không đúng cách, vi khuẩn có thể xâm nhập trở lại từ tay người chế biến, dụng cụ, nước hoặc môi trường xung quanh.

Tủ lạnh có thể "giữ an toàn tuyệt đối"

Theo bác sĩ Nam, tủ lạnh không thể tiêu diệt vi khuẩn mà chỉ làm chậm tốc độ phát triển của chúng. Một số vi khuẩn như Salmonella, E. coli hoặc Listeria vẫn có khả năng tồn tại trong thực phẩm ngay cả khi được bảo quản lạnh, nhất là với các món giàu đạm như thịt, trứng, hải sản hoặc thức ăn chế biến sẵn.

Mọi người nên bảo quản thực phẩm đã nấu chín trong tủ lạnh tối đa hai ngày, không lưu trữ quá lâu. Không được hâm lại nhiều lần vì khả năng nhiễm khuẩn cao.

Thực phẩm nấu chín vẫn có nguy cơ gây ngộ độc nếu không được bảo quản đúng cách. Ảnh: Ly Nguyễn

Để thức ăn ở nhiệt độ phòng quá lâu

Nhiều người có thói quen nấu xong để thức ăn ngoài một lúc lâu cho nguội hẳn rồi mới cất vào tủ lạnh. Điều này thường không gây vấn đề rõ rệt vào mùa lạnh song khi đến mùa nóng, có thể làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn. Bởi vi khuẩn gây bệnh có khả năng nhân lên rất nhanh khi thực phẩm được để ở nhiệt độ phòng, nhất là khi thời tiết nóng.

Thức ăn nấu xong nên để nguội vừa phải rồi cất tủ lạnh sớm, đồng thời hạn chế để thức ăn chín ngoài môi trường trong thời gian dài. Bác sĩ Nam khuyên không nên để thịt, cá, hải sản, trứng, sữa và các sản phẩm từ sữa, thức ăn đã nấu chín, hoa quả đã cắt... bên ngoài quá hai giờ và không quá một giờ nếu nhiệt độ ngoài trời trên 32 độ C.

Để giảm nguy cơ ngộ độc và mắc các bệnh liên quan, bác sĩ Nam khuyến cáo trong thời tiết nóng, mỗi người nên thay đổi thói quen ăn uống theo mùa, ưu tiên thực phẩm tươi sạch, ăn chín uống sôi. Tránh để thức ăn qua đêm và không nên chủ quan với các món đã nấu chín hoặc thực phẩm mua sẵn.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau bụng, nôn, tiêu chảy hoặc sốt sau khi ăn, người bệnh đi khám sớm để được xử trí kịp thời, tránh biến chứng.

Ly Nguyễn