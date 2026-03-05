7 dấu hiệu ngộ độc thực phẩm thường gặp

Đau bụng, tiêu chảy, đau đầu, nôn ói, mỏi cơ thường xuyên hiện do ngộ độc thực phẩm song triệu chứng không đặc trưng, dễ bị bỏ qua.

Ngộ độc thực phẩm có thể do độc tố hoặc vi khuẩn trong thức ăn hoặc đồ uống bảo quản kém. Các triệu chứng rất đa dạng và có thể mất từ vài giờ đến vài ngày mới xuất hiện khiến việc xác định thực phẩm gây hại khó khăn. Các loại thực phẩm có nguy cơ cao bao gồm thịt gà chưa chín kỹ, trứng, các sản phẩm từ sữa chưa tiệt trùng, hải sản sống, tái.

Đau bụng và chuột rút do ngộ độc thực phẩm có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào trong bụng. Cảm giác giống như những cơn co thắt di chuyển quanh bụng, do sự co thắt quá mức của các cơ ở thành ruột. Ngoài ra, nôn mửa có thể gây đau cơ. Đôi khi, cơn đau do ngộ độc thực phẩm có thể nặng hơn ở vùng bụng trên. Tuy nhiên, đau bụng và chuột rút có thể do những nguyên nhân khác ngoài ngộ độc thực phẩm gây ra, nếu dấu hiệu này xuất hiện đơn lẻ chưa chắc do ngộ độc.

Tiêu chảy là tình trạng đi ngoài phân lỏng, nhiều nước và thường xuyên. Nó có thể do ngộ độc thực phẩm gây ra và thường đi kèm với cảm giác muốn đi vệ sinh gấp, đầy hơi, đau bụng. Tiêu chảy xảy ra do tình trạng viêm khiến ruột tái hấp thu nước và các chất dịch kém, làm tăng nguy cơ mất nước.

Nôn mửa là phản ứng tự nhiên của cơ thể khi bị ngộ độc thực phẩm, xảy ra khi cơ thể cố gắng loại bỏ các vi sinh vật hoặc độc tố có hại. Một số người có thể bị nôn trào mạnh và tình trạng này nhanh chóng chấm dứt, trong khi những người khác lại nôn liên tục trong vài ngày.

Đau đầu do ngộ độc thực phẩm thường xảy ra do mất nước khi tiêu chảy và nôn ói liên tục. Ngoài đau đầu, người bệnh bị mệt mỏi choáng váng.

Sốt xảy ra như một phần của cơ chế phòng vệ tự nhiên của cơ thể chống lại nhiễm trùng. Các chất gây sốt gọi là pyrogen được giải phóng bởi hệ miễn dịch hoặc bởi vi khuẩn xâm nhập. Chúng kích hoạt cơ thể tăng nhiệt độ bằng cách khiến não bộ nghĩ rằng bạn đang bị lạnh. Sốt cao trên 38 độ C là biểu hiện của ngộ độc thực phẩm nặng.

Suy nhược và mệt mỏi có thể là triệu chứng của ngộ độc thực phẩm, một phần là do sự giải phóng các chất truyền tin hóa học gọi là cytokine. Những triệu chứng này cũng là dấu hiệu của cơ thể ốm yếu, cần được nghỉ ngơi và phục hồi.

Đau cơ. Khi nhiễm trùng, ví dụ như ngộ độc thực phẩm, người bệnh có thể bị đau cơ. Nguyên nhân là do cơ thể giải phóng histamine để làm giãn mạch máu, cho phép các tế bào bạch cầu chống lại nhiễm trùng. Khi bị ốm, cơ thể sẽ giải phóng cytokine và các chất khác tham gia vào phản ứng miễn dịch. Những chất này có thể dẫn đến đau nhức cơ bắp như một tác dụng phụ.

