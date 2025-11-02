Sai lầm khi ăn trái cây làm tăng nhanh đường huyết

Ăn trái cây có chỉ số đường huyết cao, ngay sau bữa chính và uống nước ép có thể khiến lượng đường trong máu tăng nhanh.

Trái cây chứa hàm lượng cao sucrose, fructose và glucose, những chất mà cơ thể sử dụng để tạo năng lượng. Năng lượng này cung cấp cho hàng nghìn tỷ tế bào thực hiện các chức năng quan trọng trong cơ thể. Trái cây cũng chứa nhiều loại vitamin, khoáng chất và enzyme giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ nhu động ruột. Một số loại còn chứa chất chống oxy hóa có thể giúp giảm viêm, ngăn stress oxy hóa tế bào chống lại ung thư.

Ăn trái cây có lợi cho sức khỏe người tiểu đường song một số sai lầm dưới đây khiến lượng đường trong máu tăng đột ngột.

Chọn trái cây có chỉ số đường huyết cao

Trái cây được chia làm ba nhóm gồm chỉ số đường huyết (GI) thấp, trung bình và cao. Chỉ số GI của thực phẩm càng cao nguy cơ làm tăng đường huyết nhanh. Người tiểu đường nên chọn loại có chỉ số GI thấp như ổi, táo, mận, xoài xanh, lê, dưa vàng. Các loại quả mọng giàu chất chống oxy hóa, ít làm tăng lượng đường trong máu khác gồm dâu tây, bưởi, nho, việt quất, anh đào. Hạn chế trái cây có đường huyết cao như chuối chín, mít, sầu riêng, nhãn, vải.

Xoài chín có chỉ số đường huyết trên 60. Ảnh: Anh Chi

Ăn trái cây ngay sau bữa ăn

Khi dùng trái cây ngay sau bữa ăn, trái cây sẽ đến dạ dày và bắt đầu phân hủy cùng với thức ăn đã vào dạ dày trước đó. Lúc này, dạ dày phải sản xuất nhiều axit hơn để phân hủy chúng. Trái cây phân hủy nhanh sẽ làm tăng tính axit khiến hầu hết đặc tính và chất dinh dưỡng bị phá hủy theo.

Thời điểm tốt mà người tiểu đường nên ăn trái cây là sau bữa ăn 45 phút hoặc một giờ hoặc trước bữa ăn để tăng lượng chất xơ, giúp no lâu và giảm lượng calo nạp vào. Thứ tự ăn chất xơ trước đến protein nạc và cuối cùng là tinh bột hỗ trợ kiểm soát đường huyết hiệu quả. Đồng thời, ăn trước bữa ăn giúp hệ tiêu hóa hấp thụ tối đa vitamin, khoáng chất và các hợp chất khác.

Uống nước ép trái cây thay vì ăn

Nên ăn trái cây nguyên quả vì nước bọt chứa các enzyme tiêu hóa giúp phân hủy các loại đường tự nhiên từ trái cây hiệu quả. Khi uống nước ép, các thành phần chất xơ, vitamin, khoáng chất trong trái cây bị loại bỏ hoàn toàn, làm tăng lượng đường trong máu nhanh. Người tiểu đường bổ sung ăn trái cây hàng ngày tươi để tăng cường tiêu hóa, nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột và ngăn ngừa táo bón.

Ăn quá nhiều một lúc

Kết hợp trái cây với các thực phẩm khác chứa chất béo và protein. Giống như chất xơ, các chất dinh dưỡng đa lượng này có thể ngăn ngừa lượng đường trong máu tăng đột biến khi bạn ăn carbohydrate. Hãy thử phết bơ đậu phộng lên lát táo hoặc ăn quả mọng với sữa chua. Protein và chất béo cũng giúp bạn no nhanh hơn, nhờ đó giảm lượng calo tiêu thụ.

Dùng trái cây sấy

Trái cây sấy khô rất tiện lợi và ngon nhưng lại chứa nhiều đường do đã loại bỏ nước, ít chất xơ khiến hàm lượng calo cao. 100 g táo sấy khô chứa khoảng 60 g đường, trong khi 100 g táo tươi chứa khoảng 11 g đường.

Trái cây sấy khô vẫn giữ lại hầu hết các loại vitamin, khoáng chất và chất xơ, nhưng quá trình sấy khô làm giảm các chất dinh dưỡng nhạy cảm với nhiệt như vitamin C. Kích thước nhỏ hơn của trái cây sấy khô khiến người ăn khó kiểm soát mức tiêu thụ, ảnh hưởng đến lượng đường trong máu.

Anh Chi (Theo Eating Well, WebMD, Healthline)