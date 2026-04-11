Rụng nhiều tóc có phải dấu hiệu suy giáp?

Tôi thường xuyên rụng nhiều tóc khi gội đầu và chải tóc, có ngày rụng cả nắm. Đây có phải dấu hiệu suy giáp không, điều trị thế nào? (Lan Anh, TP HCM)

Trả lời:

Rụng tóc thường xảy ra trong những giai đoạn thay đổi thể trạng hoặc tâm lý, có thể do sinh lý hoặc bệnh lý. Rụng tóc sinh lý là một phần của chu kỳ phát triển tự nhiên của tóc, trong khi rụng tóc bệnh lý có thể là dấu hiệu cảnh báo các vấn đề sức khỏe, trong đó có rối loạn nội tiết.

Mỗi sợi tóc đều trải qua vòng đời gồm ba giai đoạn là mọc, thoái triển và rụng. Trung bình, một người có thể rụng khoảng 50-100 sợi tóc mỗi ngày. Lượng tóc rụng này không ảnh hưởng đến mật độ tóc tổng thể, do các nang tóc vẫn tiếp tục sản sinh sợi tóc mới thay thế. Hiện tượng này có thể tăng nhẹ khi gội đầu, chải tóc, thay đổi thời tiết hoặc trong những giai đoạn căng thẳng ngắn hạn. Đặc điểm của rụng tóc sinh lý là tóc vẫn mọc lại bình thường, không gây thưa tóc rõ rệt hay lộ da đầu.

Rụng tóc bệnh lý có xu hướng kéo dài, nặng dần theo thời gian. Người bệnh có thể nhận thấy tóc rụng nhiều hơn mức bình thường, trên 100-150 sợi mỗi ngày và kéo dài trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng. Tóc thưa dần, đường ngôi rộng ra hoặc xuất hiện các vùng rụng tóc khu trú.

Trong một số trường hợp, tóc con mọc lên yếu, sợi mảnh, dễ gãy, không đủ để bù lại lượng tóc đã mất. Tình trạng này có thể đi kèm các biểu hiện như mệt mỏi, thay đổi cân nặng, da khô hoặc tăng tiết dầu, rối loạn kinh nguyệt ở nữ.

Suy giáp có thể khiến tóc khô, dễ gãy và rụng lan tỏa, trong khi cường giáp có thể làm tóc mỏng và rụng nhanh hơn bình thường. Hội chứng buồng trứng đa nang cũng là nguyên nhân phổ biến gây rụng tóc kiểu nam, chủ yếu ở vùng đỉnh đầu. Ngoài ra, thay đổi nội tiết sau sinh, căng thẳng kéo dài hoặc thiếu hụt dinh dưỡng, đều làm rối loạn chu kỳ phát triển của tóc.

Nếu tình trạng rụng tóc của bạn kéo dài trên 2-3 tháng, tóc thưa nhanh hoặc kèm theo các biểu hiện bất thường nên đi khám để được kiểm tra. Bác sĩ có thể chỉ định các xét nghiệm đánh giá chức năng tuyến giáp, hormone sinh dục, đường huyết hoặc tình trạng vi chất nhằm xác định nguyên nhân.

Chẩn đoán đúng nguyên nhân giúp cải thiện hiệu quả điều trị và hạn chế nguy cơ rụng tóc kéo dài hoặc không hồi phục. Người bệnh nên duy trì chế độ ăn cân đối, đảm bảo đủ protein khoảng 1,2-1,5 g/kg/ngày cùng với sắt, kẽm và các vitamin cần thiết, đồng thời hạn chế căng thẳng, tránh lạm dụng hóa chất lên tóc.

Thạc sĩ, bác sĩ Phan Thị An

Khoa Nội tiết - Đái tháo đường

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội