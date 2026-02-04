Dấu hiệu rối loạn chức năng tuyến giáp ở phụ nữ

Rối loạn chức năng tuyến giáp có thể khiến phụ nữ tăng hoặc giảm cân đột ngột, yếu cơ, thường xuyên mệt mỏi, khó ngủ.

Tuyến giáp là tuyến nội tiết nhỏ hình cánh bướm nằm ở gốc cổ, giữ vai trò điều hòa trao đổi chất, mức năng lượng và nhiều chức năng quan trọng của cơ thể. Ở phụ nữ, rối loạn tuyến giáp có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản và sức khỏe tinh thần. Nhận biết sớm các triệu chứng có thể giúp can thiệp y tế kịp thời và kiểm soát bệnh hiệu quả.

Cường giáp

Bệnh cường giáp xảy ra khi tuyến giáp sản xuất quá nhiều hormone tuyến giáp. Lượng hormone dư thừa này làm tăng tốc độ trao đổi chất của cơ thể, dẫn đến một loạt triệu chứng khó chịu nếu không điều trị đúng cách.

Giảm cân không rõ nguyên nhân: Phụ nữ nhận thấy cân nặng giảm đáng kể dù vẫn có cảm giác thèm ăn bình thường hoặc tăng lên.

Nhịp tim nhanh hoặc không đều: Tim đập nhanh, hồi hộp có thể là những triệu chứng của bệnh.

Căng thẳng, lo lắng: Cảm giác lo lắng, cáu kỉnh hoặc căng thẳng bất thường mà không rõ nguyên nhân rõ ràng có thể xảy ra.

Run rẩy: Những cơn run nhẹ ở bàn tay, ngón tay có thể là dấu hiệu của tuyến giáp hoạt động quá mức.

Yếu cơ: Phụ nữ cũng có thể cảm thấy mệt mỏi, yếu, đặc biệt là ở các bắp chân.

Khó ngủ: Mất ngủ hoặc ngủ không sâu giấc có thể là một triệu chứng cảnh báo khác.

Thay đổi chu kỳ kinh nguyệt: Phụ nữ trễ kinh hoặc chu kỳ kinh nguyệt ít.

Suy giáp

Ngược lại, suy giáp đặc trưng bởi tình trạng tuyến giáp hoạt động kém, không sản xuất đủ hormone tuyến giáp. Tình trạng này làm chậm trễ quá trình trao đổi chất của cơ thể, dẫn đến nhiều triệu chứng thường bị nhầm lẫn với nhiều vấn đề sức khỏe khác.

Tăng cân không rõ nguyên nhân: Phụ nữ lên cân nhanh dù vẫn duy trì chế độ ăn uống, tập luyện bình thường.

Da và tóc khô: Kem dưỡng ẩm thường không hiệu quả, tóc giòn, thiếu sức sống.

Đau khớp, cơ: Đau nhức hoặc cứng khớp và cơ có thể là dấu hiệu của suy giáp.

Trầm cảm và vấn đề về trí nhớ: Phái đẹp có xu hướng cảm thấy chán nản, hoặc nhiều vấn đề về trí nhớ.

Táo bón: Quá trình trao đổi chất chậm hơn dẫn đến nhiều vấn đề về tiêu hóa, thường là táo bón.

Rối loạn kinh nguyệt: Kinh nguyệt không đều hoặc nhiều là hiện tượng phổ biến.

Nhạy cảm với lạnh, cảm giác mệt mỏi kéo dài, uể oải toàn thân.

Rối loạn chức năng tuyến giáp có thể biểu hiện qua nhiều triệu chứng khác nhau. Xét nghiệm máu đơn giản đo nồng độ hormone kích thích tuyến giáp (TSH), T4, T3 có thể chẩn đoán các vấn đề tuyến giáp. Chú ý những triệu chứng, hiểu rõ ý nghĩa giúp phụ nữ chủ động chăm sóc sức khỏe.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)