Rối loạn lo âu do sợ biến chứng tiểu đường

TP HCMChị Hoa, 38 tuổi, mất ngủ kéo dài bởi lo vết xước nhiễm trùng do biến chứng tiểu đường phải cắt cụt chân.

Ban đầu cổ chân xuất hiện nốt thâm đen, sưng phù, chị Hoa dùng kim chích nặn mủ khiến vết thương nhiễm trùng, sưng tấy cẳng chân. Chị đi khám, được chẩn đoán tiểu đường type 2, uống kháng sinh, kháng viêm nhưng chân càng sưng nặng.

10 năm trước khi mang thai chị được chẩn đoán tiểu đường thai kỳ, sau sinh con không tái khám. Bà ngoại và mẹ chị Hoa cũng mắc bệnh tiểu đường lâu năm, mẹ chị phải cắt cụt 1/3 cẳng chân do biến chứng bàn chân còn bà ngoại bị suy thận do tiểu đường.

Lo vết thương ở chân tiến triển nặng phải cắt cụt chân như mẹ, chị Hoa mất ngủ, sụt cân. Chồng chị Hoa đưa chị đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM kiểm tra chuyên sâu bàn chân và tâm lý. BS.CKI Phạm Thị Thu Hà, Trưởng đơn vị Bàn chân Đái tháo đường, khoa Nội tiết - Đái tháo đường, cho biết chị Hoa có tổn thương mạch máu lớn, tổn thương thần kinh với biểu hiện xơ vữa hẹp mạch máu, giảm tưới máu, tổn thương và rối loạn dinh dưỡng thần kinh, ảnh hưởng chức năng dẫn truyền thần kinh...

Bác sĩ chăm sóc vết thương biến chứng bàn chân của người bệnh tiểu đường. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Trước tiên, người bệnh được điều trị tích cực, truyền kháng sinh, rạch dẫn lưu mủ, cắt lọc các mô hoại tử, đặt hút áp lực âm giúp vết thương lành nhanh. Đồng thời, bác sĩ phối hợp kiểm soát đường huyết, giảm mỡ máu để khắc phục biến chứng thần kinh, tổn thương mạch máu nuôi chân. Song song đó, bác sĩ khoa tâm lý tư vấn các bài tập, thuốc để người bệnh giảm căng thẳng, kiểm soát rối loạn lo âu.

Sau 10 ngày, vết thương ở chân khô, hết chảy dịch mủ, đường huyết kiểm soát tốt. Chị Hoa được xuất viện và duy trì kiểm tra, chăm sóc chân ở nhà theo hướng dẫn, tái khám định kỳ.

Việt Nam hiện có khoảng 7 triệu người mắc bệnh tiểu đường, trong đó hơn 55% trường hợp xuất hiện biến chứng. Biến chứng bàn chân thường rất phức tạp, khó điều trị, tốn nhiều thời gian và chi phí.

Bác sĩ Hà khuyên người bệnh tiểu đường cần kiểm soát tốt đường huyết và chăm sóc bàn chân hàng ngày để tránh biến chứng. Lưu ý chọn giày, dép thoải mái, vừa chân, tuyệt đối không đi chân đất, không lấy khóe móng chân, không ngâm chân và không tự xử lý vết thương tại nhà để tránh nhiễm trùng chuyển nặng.

Bạch Dương

*Tên nhân vật đã được thay đổi