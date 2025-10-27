Hoại tử hai chân do biến chứng tiểu đường

TP HCMÔng Nam, 57 tuổi, vết thương nhỏ ở chân tiến triển thành ổ dịch mủ, hoại tử thành mảng do biến chứng tiểu đường.

Những vết thương của ông Nam hình thành do va quẹt trong quá trình làm nghề cưa gỗ, không được chăm sóc vệ sinh đúng cách. Một tháng nay vết thương ở cẳng chân loét lan rộng, ông đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám. BS.CKI Tất Hoàng Phát, khoa Cấp cứu, cho biết đã gắp ra khoảng 50 con giòi từ vết thương ở chân ông Nam. Chân người bệnh sưng nề, đỏ, nhiều ổ rỉ mủ, có vùng da hoại tử do viêm mô bào nặng - một dạng nhiễm trùng lan tỏa mô mềm nguy cơ hoại tử sâu và nhiễm khuẩn huyết.

Kết quả xét nghiệm cho thấy đường huyết của ông Nam tăng cao, kiểm soát đường huyết kém. Các chỉ số bạch cầu và CRP (một loại protein do gan sản xuất) đều tăng, báo hiệu phản ứng viêm trong máu. Theo bác sĩ Phát, người bệnh có tiền sử đái tháo đường, tăng huyết áp, suy tim và hội chứng Cushing do sử dụng corticoid kéo dài. Những yếu tố này khiến nguy cơ nhiễm trùng nặng, vết thương chậm lành hơn người bình thường nhiều lần.

Người bệnh được điều trị hồi sức, kiểm soát đường huyết, truyền dịch, dùng phối hợp nhiều loại kháng sinh mạnh để điều trị vi khuẩn và mở rộng phổ tác dụng, truyền albumin, dung dịch dinh dưỡng tĩnh mạch giúp cải thiện thể trạng. Các vùng mô hoại tử ở hai cẳng chân được cắt bỏ, làm sạch và đặt hệ thống hút áp lực âm (VAC) liên tục giúp hút dịch mủ, giảm áp lực, kiểm soát nhiễm trùng tại chỗ, hạn chế vi khuẩn tăng sinh.

Kết quả CT cho thấy huyết khối tĩnh mạch đùi và khoeo phải của ông Nam bị tắc, mô mềm phù nề và dòng chảy động mạch mu chân giảm do chèn ép. Tình trạng này khiến quá trình điều trị phức tạp hơn vì phải đồng thời kiểm soát nhiễm trùng, ngừa huyết khối và bảo tồn chi.

Điều trị VAC liên tục cho người bệnh ở khoa ICU. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau gần một tháng điều trị, các chỉ số nhiễm trùng giảm dần, người bệnh tỉnh táo, ăn uống được, cử động nhẹ hai chân. Người bệnh được xuất viện song cần tiếp tục điều trị và chăm sóc vết thương lâu dài.

BS.CKI Đinh Tuấn Vinh, khoa Hồi sức tích cực và Chống độc (ICU), cho biết người bệnh tiểu đường cần kiểm soát đường huyết, huyết áp, tuân thủ phác đồ điều trị để quản lý bệnh, khám định kỳ, giữ vệ sinh chân. Khi có vết thương ngoài da, không nên tự xử lý tại nhà vì dễ gây nhiễm trùng lan rộng, hoại tử sâu và đe dọa tính mạng. Người bệnh có vết thương lâu lành, nhất là ở chi dưới, khi xuất hiện mủ, mùi hôi hoặc hoại tử da, cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa để được xử trí kịp thời.

Nhật Thành

*Tên người bệnh đã được thay đổi