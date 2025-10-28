5 đồ uống chống viêm giúp kiểm soát đường huyết

Trà xanh, sữa ít đường, sữa nghệ, cà phê nguyên chất giàu chất chống oxy hóa, lượng đường thấp, góp phần ổn định đường huyết, giảm viêm.

Người tiểu đường dễ bị viêm nhiễm hơn người bình thường do lượng đường trong máu cao làm suy giảm chức năng của các tế bào miễn dịch. Tăng đường huyết còn là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn sinh sôi, phát triển, xơ vữa động mạch, cản trở lưu thông máu và giảm khả năng cung cấp oxy. Để giảm viêm, người bệnh cần kiểm soát đường huyết ổn định bằng cách vận động thường xuyên, ăn đầy đủ các nhóm chất nhưng ưu tiên protein nạc và chất xơ. Uống một số loại nước cũng có tác dụng hỗ trợ chống viêm, kiểm soát đường huyết.

Trà xanh giàu catechin - nhóm các hợp chất thực vật chống oxy hóa mạnh, trong đó EGCG có hàm lượng cao nhất. EGCG và các catechin khác giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra, giảm viêm, cải thiện đường huyết. Các polyphenol trong trà xanh nuôi dưỡng các vi khuẩn đường ruột có lợi, điều hòa lượng đường trong máu và kiểm soát tình trạng viêm.

Trà xanh chứa chất chống oxy hóa có đặc tính chống viêm. Ảnh: Bảo Bảo

Sữa nghệ ít đường hỗ trợ kiểm soát tình trạng viêm và duy trì lượng đường trong máu ổn định. Đồ uống ấm này với hàm lượng cao hợp chất curcumin có đặc tính chống viêm. Curcumin cũng có thể làm giảm lượng đường trong máu lúc đói. Uống một cốc sữa nghệ vào buổi sáng hoặc buổi tối giúp hệ tiêu hóa hoạt động ổn định.

Cà phê giúp nạp năng lượng nhanh chóng. Nó cũng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, bao gồm duy trì lượng đường trong máu ổn định, phòng ngừa bệnh tiểu đường. Bởi đồ uống này giàu chất chống oxy hóa axit chlorogenic làm giảm viêm và cải thiện khả năng sử dụng insulin của cơ thể. Tuy nhiên, người bệnh tiểu đường nên ưu tiên cà phê nguyên chất hay cà phê đen, không thêm đường, sữa quá nhiều vào cà phê vì làm tăng lượng đường bổ sung, dẫn đến viêm, tăng đường huyết đột ngột.

Sữa chứa nhiều dưỡng chất như canxi, kali và vitamin D, có lợi cho sức khỏe, giúp tăng năng lượng. Người bệnh tiểu đường có thể uống một cốc sữa không béo cho bữa sáng để bổ sung 8 g protein chất lượng cao. Protein trong sữa làm chậm quá trình hấp thụ đường, hỗ trợ kiểm soát đường huyết và ngăn viêm. Nên chọn sữa tiệt trùng nguyên chất, ít hoặc không chứa đường.

Nước ép rau củ nguyên chất như nước ép rau bina, cải kale, dưa leo, cần tây góp phần cân bằng lượng đường trong máu, bổ sung nước cho cơ thể. Nước ép rau củ không cung cấp đủ chất xơ như rau củ nguyên quả nhưng bổ sung nhiều chất dinh dưỡng, chất chống oxy hóa có tác dụng giảm viêm. Nên tự làm nước ép tại nhà để đảm bảo chất lượng rau củ sạch, kiểm soát lượng đường từ đó tăng cường đặc tính chống viêm tự nhiên.

Đồ uống lành mạnh có lợi cho sức khỏe nhưng dùng quá nhiều, mất cân đối dẫn đến tăng cân, kiểm soát đường huyết khó khăn hơn. Do đó, người bệnh nên uống một ly nhỏ 200-250 ml mỗi ngày, uống trong hoặc sau bữa ăn.

Anh Chi (Theo Eating Well)