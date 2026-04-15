Robot thay khớp cho người nhiều bệnh nền

TP HCMBà Phúc, 68 tuổi, thoái hóa khớp gối hơn 20 năm, kèm suy thận, tiểu đường, bệnh tim, được robot AI thay khớp giảm nguy cơ biến chứng.

Bà Phúc đã thay khớp gối nhân tạo ở chân trái 3 năm trước, nay quay lại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM thay khớp gối chân còn lại.

ThS.BS.CKI Đặng Khoa Học, Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình Tổng quát, đánh giá ca phẫu thuật đối mặt nhiều thách thức do bà Phúc mắc kèm nhiều bệnh nền gồm tiểu đường, bướu cổ, suy thận độ 3, đã đặt 4 stent tim mạch. Người bệnh ngưng thuốc chống đông, có bệnh mạch vành đã đặt stent nên tăng nguy cơ chảy máu trong mổ, tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim hoặc các biến chứng liên quan tim mạch khác, suy thận cấp nếu mất máu nhiều. Bệnh tiểu đường lâu năm nếu không kiểm soát tốt có thể làm vết mổ lâu lành hơn, tăng nguy cơ nhiễm trùng. Bà Phúc được bác sĩ chuẩn bị tiền phẫu đặc biệt cẩn thận nhằm ổn định các chỉ số nội khoa.

Trong thời gian đó, bác sĩ hội chẩn đa chuyên khoa và quyết định thay khớp gối cho bà Phúc với sự hỗ trợ của robot Cuvis - Joint tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI). Với khả năng định vị và cắt xương chuẩn xác, robot giúp bảo tồn tối đa cấu trúc xương, hạn chế tổn thương mô mềm, giảm mất máu trong ca mổ. Nhờ đó, người bệnh giảm nguy cơ nhiễm trùng, giảm lượng thuốc kháng sinh, thuốc giảm đau... phải uống sau mổ, hạn chế ảnh hưởng chức năng thận và tim mạch.

Bác sĩ Học (trái) thay khớp gối cho bà Phúc dưới sự hỗ trợ của robot Cuvis-Joint. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Trước mổ, bác sĩ sử dụng phần mềm chuyên dụng J-Planner của robot Cuvis-Joint để nhận diện, phân tích hình thái xương, dựng hình, tái tạo các mốc giải phẫu dựa trên hình ảnh CT 3D của người bệnh. Khi mổ, bác sĩ có thể nhanh chóng xác định chính xác vị trí và hướng cắt xương, căn chỉnh trục chi, vị trí đặt khớp... mà không cần khoan xâm lấn lòng tủy xương đùi để gắn thiết bị định vị. Robot chủ động cắt xương theo kế hoạch đã được bác sĩ phê duyệt, tránh tình trạng phải cắt lại nhiều lần.

"Mổ bằng robot mau hồi phục sức khỏe và ít đau hơn lần trước", bà Phúc cho biết vào ngày thứ hai sau mổ và được xuất viện vào hôm sau. Bà cần tập vật lý trị liệu theo hướng dẫn của bác sĩ để sớm khôi phục khả năng vận động, khám sức khỏe định kỳ để theo dõi và điều trị toàn diện các bệnh nền.

Bà Phúc tập đi lại và chuẩn bị xuất viện sau 3 ngày phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Học cho biết hệ thống robot Cuvis-Joint phẫu thuật chủ động được Hàn Quốc phê duyệt năm 2020, đã thực hiện 35.000 ca phẫu thuật trên thế giới, chưa ghi nhận biến chứng nghiêm trọng. Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh là bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam triển khai robot Cuvis-Joint thế hệ mới, đã thực hiện hàng chục ca thay khớp gối và khớp háng ít xâm lấn, giúp người bệnh phục hồi nhanh, tránh nguy cơ biến chứng, khớp vận động linh hoạt sau mổ.

Phi Hồng