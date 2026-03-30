Ứng dụng robot AI thế hệ mới phẫu thuật thay khớp

Robot AI Cuvis-Joint đầu tiên được Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đưa vào sử dụng tại Việt Nam, chủ động thực hiện nhiều công đoạn và thao tác phẫu thuật thay khớp, mổ thành công 20 ca trong 10 ngày.

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh hôm 19/3 được Sở Y tế TP HCM cấp phép triển khai robot Cuvis-Joint trong phẫu thuật thay khớp, giúp phẫu thuật thay khớp chính xác, hiệu quả và an toàn cao cho người bệnh, tăng hiệu suất phẫu thuật cho bác sĩ. Ông Jae-Jun LEE, Giám đốc điều hành Curexo (hãng sản xuất robot), cho biết Tâm Anh là bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam triển khai robot chủ động CUVIS-joint cho phẫu thuật thay khớp.

Theo TS.BS.CKII Lê Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, Cuvis-Joint là hệ thống robot phẫu thuật chủ động (Active robot) thế hệ mới chuyên thay khớp gối và háng. Robot đảm bảo chất lượng ca mổ nhờ chuẩn hóa các thông số ở mức cao bằng phần mềm AI. Robot được gọi là "chủ động" do thay thế bác sĩ trong nhiều công đoạn theo kế hoạch, đặc biệt là những thao tác dễ sai sót và "tốn sức" nhất ở những khu vực hiểm hóc mà mắt người hay tay người khó thực hiện hoàn hảo. Khác với các hệ thống robot bán chủ động đóng vai trò định hướng, robot Cuvis-joint chủ động thực hiện các đường cắt xương chuẩn xác từng mm, hỗ trợ bác sĩ đặt khớp nhân tạo vừa vặn vào khớp thật dựa trên kế hoạch 3D đã xác lập. "Hiệu quả phẫu thuật sẽ đạt độ chính xác và đều đặn trong các ca mổ, tránh những sai lệch do cảm nhận chủ quan hay lực tay cưa xương không ổn định, giúp bảo tồn xương tối đa, giảm xâm lấn và tăng độ bền khớp cho người bệnh", bác sĩ Tuấn nói.

Bác sĩ phẫu thuật thay khớp nhân tạo cho người bệnh cùng robot Cuvis-Joint.

Cụ thể, robot giúp bác sĩ lập kế hoạch mổ "đo ni đóng giày" cho từng người bệnh. Công nghệ AI của robot giúp phân tích hình ảnh CT 3D khớp xương, cho phép mô phỏng ca mổ chi tiết trên không gian ba chiều và cá thể hóa toàn bộ thông số phẫu thuật cho từng bệnh nhân, nhận diện các mốc giải phẫu theo khớp thật, định vị chính xác các mốc giải phẫu khớp cần can thiệp, vị trí cắt xương, vị trí đặt khớp nhân tạo, trục chi, cân bằng mô mềm, và có thể điều chỉnh kế hoạch ngay trong lúc mổ giúp cuộc mổ có độ chính xác và an toàn cao. Bước vào ca mổ, cánh tay 6 trục của robot chủ động cắt xương, tránh run tay và cắt quá mức, đồng thời tạo bề mặt cắt mịn ngay cả trong phẫu trường hẹp. Hệ thống sẽ tự dừng khi có rung lắc hoặc lưỡi mài vượt ra ngoài vùng an toàn, giúp bảo vệ mạch máu, thần kinh và mô mềm, giảm nguy cơ biến chứng. Nhờ đó, người bệnh ít đau, hồi phục nhanh, xuất viện sớm và cải thiện vận động khớp tự nhiên.

Phần mềm chuyên dụng tích hợp AI của robot Cuvis-Joint giúp bác sĩ lập và tinh chỉnh kế hoạch mổ 3D nhanh và chính xác hơn.

"Robot có khả năng dự đoán kích thước khớp nhân tạo cho người bệnh với độ chính xác gần 100% với xương đùi, xương chày giúp giảm nguy cơ sai lệch kích thước và tăng độ phù hợp của khớp sau mổ, tránh lỏng khớp, trật khớp, lệch trục chi, nhờ đó người bệnh có thể trở lại vận động tự nhiên nhất", ThS.BS.CKI Trương Hữu Bảo, Trưởng Chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, nói. Sai lệch kích thước là nguyên nhân thường gặp dẫn đến đau, khó khăn vận động và giảm tuổi thọ khớp. Điều này được robot thế hệ mới này khắc phục ở mức tối đa.

Robot AI chủ động cắt xương chuẩn xác từng milimet theo kế hoạch được bác sĩ phê duyệt.