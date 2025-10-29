Phù chân tay do nhiễm giun lươn

Hà NộiÔng Quỳnh, 79 tuổi, mệt mỏi, chán ăn, phù chân tay, sút cân nhanh tưởng do đái tháo đường song bác sĩ chẩn đoán nhiễm giun lươn.

Ông Quỳnh đang uống thuốc điều trị đái tháo đường, sút 11 kg trong ba tháng, phù chân tay nặng, đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội kiểm tra. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy bạch cầu ái toan tăng cao trong máu bệnh nhân - dấu hiệu thường gặp khi nhiễm ký sinh trùng; soi phân dương tính với ấu trùng giun lươn (Strongyloides stercoralis)

Ông Quỳnh dùng thuốc giảm đau chứa corticoid thời gian dài để điều trị đau khớp do bệnh gout, không tẩy giun định kỳ nhiều năm. Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Vũ Hồng Vân, khoa Nội Tổng hợp, cho biết người khỏe mạnh nhiễm ấu trùng giun lươn thường bị rối loạn tiêu hóa nhẹ. Người cao tuổi, mắc bệnh mạn tính hoặc sử dụng corticoid kéo dài khiến hệ miễn dịch suy giảm, tạo điều kiện cho giun lươn sinh sản gây sụt cân, chán ăn, mệt mỏi, phù chân tay. Ấu trùng giun lươn ký sinh trong ruột và tá tràng của ông Quỳnh làm tổn thương niêm mạc ruột, dẫn đến hội chứng kém hấp thu protein, gây biến chứng phù nề chân tay.

Bác sĩ Hồng Vân đang kiểm tra sức khỏe cho ông Quỳnh trước khi ra viện. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ chỉ định điều trị cho người bệnh bằng phác đồ tẩy giun lươn dài ngày kết hợp kháng sinh đường tĩnh mạch để kiểm soát tình trạng nhiễm trùng đi kèm. Người bệnh được theo dõi đường huyết, huyết áp, acid uric máu, bổ sung vi chất dinh dưỡng và protein năng lượng nhằm cải thiện thể trạng. Sau hơn một tuần, ông ăn uống tốt hơn, giảm phù tay chân, bớt mệt mỏi.

Bác sĩ Vân khuyên người từng dùng corticoid dài ngày, mắc bệnh gout, đái tháo đường hoặc bệnh mạn tính khác nên tẩy giun định kỳ và đi khám khi có triệu chứng bất thường. Bác sĩ có thể chỉ định làm xét nghiệm soi tươi, test huyết thanh học và chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu giúp phát hiện sớm bệnh. Mọi người nên ăn chín uống sôi, rửa tay bằng xà phòng. Khi có các triệu chứng chán ăn, sụt cân, rối loạn tiêu hóa kéo dài, phù tay chân, cần đến cơ sở y tế khám.

Thanh Ba