Phổi cụ bà đông đặc trắng xóa do viêm

Hà NộiBà Châm, 88 tuổi, suy hô hấp nặng, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, viêm phổi do phế cầu biến chứng.

Một ngày trước khi nhập viện, bà Châm sốt, rét run, ho nhiều, đờm đặc, đau tức ngực nhiều, rối loạn ý thức. Khi vào Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, chỉ số SpO₂ của bà Châm khoảng 80% (bình thường người khỏe mạnh trên 95%) cho thấy suy hô hấp cấp nặng. Nhiều vùng đông đặc xen kẽ kính mờ xuất hiện ở cả hai phổi, khả năng trao đổi khí suy giảm khiến lượng oxy lên não giảm, người bệnh mất ý thức. Bác sĩ chẩn đoán viêm phổi, xét nghiệm dương tính với khuẩn phế cầu Streptococcus pneumoniae. Xét nghiệm định lượng lactat cao 6,58 cho thấy người bệnh bị sốc nhiễm khuẩn khiến huyết áp tụt sâu 78/45 mmHg.

Theo BS.CKI Phùng Quang Tùng, khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, khi sốc kéo dài, cơ quan thận, gan, tim phổi đồng loạt suy chức năng, gây suy đa tạng, làm rối loạn chuyển hóa, toan máu, nhiễm độc nội sinh. Diễn tiến bệnh nghiêm trọng do người bệnh cao tuổi, mắc bệnh nền đái tháo đường, tăng huyết áp, nguy cơ cao tử vong.

Ảnh X-quang cho thấy tổn thương dày đặc ở hai bên phổi. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ đặt nội khí quản hỗ trợ hô hấp cho bệnh nhân, dùng thuốc kháng sinh phổ rộng kết hợp thuốc vận mạnh nhằm nâng huyết áp, cải thiện khả năng tưới máu tới nhiều cơ quan. Sau đó, các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực sử dụng thuốc an thần để bà ngủ sâu có kiểm soát, giúp cơ thể giảm tiêu thụ oxy, giảm kích thích. Bà được lọc máu liên tục 4 lần, loại bỏ chất độc tích tụ, điều chỉnh rối loạn điện giải.

Các bác sĩ đánh giá quá trình điều trị gặp nhiều thách thức khi người bệnh phụ thuộc thuốc vận mạch, mỗi lần lọc máu đều tiềm ẩn nguy cơ làm huyết áp mất ổn định. Êkíp kiểm soát rối loạn chuyển hóa, tránh làm tình trạng suy đa tạng trầm trọng. Sau đó, bà được can thiệp nội soi phế quản để hút đờm dãi, dịch viêm ứ đọng trong đường thở, làm sạch đường hô hấp, hỗ trợ oxy vào phế nang, tránh nguy cơ xẹp phổi, suy hô hấp nặng thêm.

Bà Châm đáp ứng tốt với chỉ định điều trị, dừng thuốc vận mạch sau 3 ngày, rút ống nội khí quản. Sức khỏe bà cải thiện dần, xuất viện sau 20 ngày điều trị.

Cụ Châm hồi phục sức khỏe sau biến chứng viêm phổi gây suy đa tạng, sốc nhiễm khuẩn. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Tùng cho biết các đợt rét kéo dài ở miền Bắc, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày, đêm làm suy yếu hàng rào bảo vệ của đường hô hấp, sự thay đổi nhiệt độ đột ngột khiến cơ thể người già khó thích nghi. Vi khuẩn dễ xâm nhập phổi, gây viêm nhiễm, tiến triển nhanh.

Với bà Châm, bệnh diễn tiến nhanh nhưng biểu hiện ban đầu lại không rõ ràng. Bác sĩ Tùng lý giải ở người cao tuổi, có bệnh nền như đái tháo đường, phản ứng miễn dịch thường suy giảm, khiến triệu chứng nhiễm trùng dễ bị che lấp. Người bệnh có thể chỉ sốt nhẹ, ho hoặc mệt mỏi thoáng qua, tổn thương viêm ở phổi âm thầm lan rộng.

Người cao tuổi cần giữ ấm cơ thể, tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột, theo dõi sát các dấu hiệu bất thường trong mùa lạnh. Khi sốt, ho, mệt nhiều, đau tức ngực hoặc khó thở, người bệnh nên đi khám sớm, tránh tự điều trị tại nhà.

Khuê Lâm