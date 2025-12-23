Phổi cụ bà đông đặc dịch viêm gây suy hô hấp cấp

Hà NộiBà Mai, 86 tuổi, ho, tức ngực 6 ngày, bác sĩ chẩn đoán viêm phổi diễn tiến suy hô hấp cấp.

Bà Mai sốt nhẹ, phổi nhiều đờm, chỉ số SpO2 92% trong khi mức an toàn là 95%. ThS.BS Lê Thị Hồng Thắm, khoa Hô Hấp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết bà Mai bị giãn phế quản bội nhiễm hai phổi, đáy phổi chứa ổ đông đặc dịch viêm, tràn dịch màng phổi, giảm khả năng thông khí và trao đổi oxy.

Bà Mai đang điều trị đái tháo đường type 2. Đây là bệnh mạn tính xảy ra khi cơ thể đề kháng insulin hoặc không sản xuất đủ insulin, làm đường huyết tăng cao, gây rối loạn chuyển hóa, suy giảm hệ miễn dịch. Tăng đường huyết còn làm dịch tiết đường hô hấp đặc quánh, cản trở phản xạ khạc đờm, tạo điều kiện cho vi khuẩn, virus và nấm phát triển trong phế quản. Bác sĩ Thắm cho rằng bệnh nền kết hợp thời tiết lạnh, ô nhiễm không khí, nguy cơ nhiễm trùng hô hấp và bội nhiễm phổi tăng lên, bệnh chuyển nặng khiến bà Mai suy hô hấp cấp.

Bà Mai được điều trị bằng kháng sinh phổ rộng đường tĩnh mạch nhằm kiểm soát nhiễm khuẩn, phối hợp thuốc long đờm, giãn phế quản, khí dung. Bác sĩ điều chỉnh đường huyết bằng insulin và sử dụng các thuốc hỗ trợ tim mạch, điện giải phù hợp với tình trạng bệnh lý.

Bà tập phục hồi chức năng hô hấp ngay tại giường gồm tập thở sâu, tập ho chủ động, khạc đờm đúng cách. Các kỹ thuật vỗ rung, dẫn lưu tư thế giúp làm sạch đường thở, hạn chế ứ đọng đờm dịch viêm và cải thiện trao đổi khí. Bà giảm sốt, đỡ tức ngực, chỉ số SpO2 tăng lên 96%, xuất viện sau 5 ngày, tiếp tục điều trị tại nhà.

Bà Mai đã cải thiện tình trạng hô hấp sau khi được điều trị tích cực. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Thắm khuyến cáo mỗi người cần chủ động bảo vệ đường hô hấp. Khi ra ngoài nên đeo khẩu trang đạt chuẩn để hạn chế hít phải bụi mịn, giữ ấm vùng cổ, ngực, tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột. Khẩu phần ăn tăng cường thực phẩm giàu đạm như cá, trứng, thịt nạc, sữa ít béo, rau xanh, trái cây tươi giàu vitamin A, C, E, đồng thời uống đủ nước và duy trì tập thở, vận động nhẹ nhàng. Khi xuất hiện các triệu chứng như ho kéo dài, khò khè, khó thở, sốt hoặc tức ngực, cần đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh nguy cơ biến chứng suy hô hấp.

Hà Nhung

*Tên người bệnh đã được thay đổi