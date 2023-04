Phổi có tự làm sạch sau khi bỏ thuốc lá?

Tôi hút 2 gói thuốc lá mỗi ngày trong 40 năm. Tôi mới bỏ thuốc hẳn được 3 tháng, vậy phổi có tự làm sạch hay không? (Tony Nguyen, Mỹ, 60 tuổi).

Trả lời:

Lá phổi có khả năng tự làm sạch sau khi không còn tiếp xúc với các chất ô nhiễm như khói thuốc lá, khí thải xe cộ, không khí ô nhiễm... Ở những người hút thuốc, bỏ thuốc lá là cách hữu hiệu nhất để giảm thiểu và chữa lành những tổn thương ở phổi. Cho dù một người hút thuốc được 3 ngày hay 30 năm, bỏ thuốc luôn là bước đầu tiên để bắt đầu giúp lá phổi khỏe mạnh hơn.

Ngay sau khi bỏ thuốc lá, cơ thể đã bắt đầu hồi phục. Trong vòng 20 phút sau khi hút điếu thuốc cuối cùng, nhịp tim sẽ giảm và trở lại bình thường; huyết áp bắt đầu giảm và tuần hoàn có thể bắt đầu cải thiện. Chỉ sau 12 giờ không hút thuốc, cơ thể sẽ tự làm sạch lượng khí carbon monoxide dư thừa trong thuốc lá; mức carbon monoxide trở lại bình thường, làm tăng mức oxy của cơ thể.

Sau một tháng, chức năng phổi của một người bắt đầu cải thiện. Sau 9 tháng, các cấu trúc lông mao trong phổi bị tổn thương do khói thuốc đã tự lành đáng kể. Sau 10 năm, cơ hội phát triển ung thư phổi và tử vong vì ung thư phổi của một người giảm gần một nửa so với người tiếp tục hút thuốc. Sau 20 năm, nguy cơ tử vong do các nguyên nhân liên quan đến hút thuốc, bao gồm cả bệnh phổi và ung thư, giảm xuống mức của một người chưa bao giờ hút thuốc trong đời.

Song song với bỏ thuốc lá, chúng ta cũng cần hạn chế tối đa hít phải khói thuốc thụ động. Hít khói thuốc thậm chí còn nguy hiểm hơn trực tiếp hút thuốc, vì các chất độc hại hầu hết đều có trong khói thuốc mà người hút thở ra.

Nếu người bệnh gặp khó khăn khi cai thuốc lá, có thể nhờ đến sự hỗ trợ của bác sĩ. Bác sĩ sẽ tư vấn dựa theo từng giai đoạn cai thuốc, bắt đầu từ tư vấn hỗ trợ cai thuốc lá, tăng cường quyết tâm và tư vấn hỗ trợ phòng tái nghiện thuốc lá. Một số trường hợp bác sĩ có thể cần chỉ định dùng thuốc để cai nghiện thuốc lá.

Hút thuốc lá một thói quen có hại có thể dẫn đến các biến chứng sức khỏe nghiêm trọng và tử vong. Ngoài việc cai thuốc, mỗi cá nhân nên chủ động kết hợp việc tầm soát các bệnh lý hô hấp, cũng như thay đổi lối sống để bảo vệ sức khỏe.

Thạc sĩ, Bác sĩ Lê Thị Hồng Thắm

Khoa Hô hấp BVĐK Tâm Anh Hà Nội