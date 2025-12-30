Phát hiện ung thư tuyến giáp khi điều trị vô sinh

TP HCMChị Huyền, 30 tuổi, phát hiện ung thư tuyến giáp khi khám vô sinh, được phẫu thuật và điều trị ổn định trước khi thụ tinh ống nghiệm.

Chị Huyền vô sinh do rối loạn nội tiết, chồng chị tinh trùng yếu. Họ hai lần thụ tinh nhân tạo (IUI) thất bại, một lần thụ tinh ống nghiệm (IVF) đậu thai ngoài tử cung. Chị phải phẫu thuật cắt bỏ vòi trứng phải và thắt vòi trứng trái, mất hoàn toàn khả năng có con tự nhiên.

BS.CKII Cao Tuấn Anh, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội (IVF Tâm Anh), ghi nhận xét nghiệm hormone tuyến giáp của chị Huyền tăng chất chỉ điểm viêm tuyến giáp anti TPO. Siêu âm tuyến giáp có nhân giáp tirads 5 (mức độ cao nhất trong thang phân loại nhân giáp), kết quả sinh thiết xác định ung thư tuyến giáp.

Tuyến giáp là một trong những cơ quan đóng vai trò quan trọng trong sức khỏe sinh sản của phụ nữ, quyết định các hormone liên quan đến nội tiết và chức năng buồng trứng. Khi thực hiện IVF, các hormone tuyến giáp như TSH, FT4 ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của nang noãn, quá trình rụng trứng, chất lượng trứng và khả năng làm tổ của phôi. Những rối loạn chức năng tuyến giáp nếu không được kiểm soát tốt có thể làm giảm hiệu quả kích trứng, tăng nguy cơ thất bại làm tổ và biến chứng thai kỳ. Do đó, tầm soát tuyến giáp là bước không thể thiếu trước khi kích trứng hay chuyển phôi.

Với chị Huyền, nếu IVF thành công có thai, các nhân giáp có thể xuất hiện thêm hoặc tăng kích thước, khiến chức năng tuyến giáp suy giảm, theo bác sĩ Tuấn Anh. Tình trạng suy giáp trong thai kỳ làm tăng nguy cơ sảy thai, thai chậm phát triển hoặc sinh non. Trong khi đó, điều trị bằng iốt phóng xạ bị chống chỉ định cho thai phụ vì có thể gây tổn thương thai nhi, dẫn đến dị tật bẩm sinh và nhiều biến chứng khác. Việc trì hoãn điều trị cũng khiến bệnh của người mẹ tiến triển phức tạp, khó kiểm soát.

Bác sĩ tư vấn chị Huyền kích trứng, chọc hút noãn và thu tinh trùng tạo phôi mang trữ đông trước khi điều trị ung thư, tránh làm giảm số lượng và chất lượng trứng, ảnh hưởng khả năng tạo phôi. Chị Huyền có được 9 nang noãn. Mẫu tinh trùng của người chồng được ly giải trong tủ ấm ở nhiệt độ 37 độ C, sau đó lọc rửa, chọn ra những tinh binh tốt thụ tinh với trứng bằng phương pháp tiêm vào bào tương noãn (ICSI). Kết quả thu được một phôi ngày 3 và 4 phôi ngày 5, trữ đông trong môi trường ni tơ lỏng -196 độ C.

Chị Huyền được phẫu thuật cắt gần toàn bộ tuyến giáp, chưa cần hóa xạ trị bởi khối u chưa di căn. Các bác sĩ liên chuyên khoa Nội tiết - Dinh dưỡng - Hỗ trợ sinh sản phối hợp thăm khám và xây dựng phác đồ điều chỉnh hormone phù hợp, giúp cơ thể sẵn sàng bước vào điều trị IVF. Sau 3 tháng dùng thuốc ổn định nội tiết, chị Huyền được dùng thuốc chuẩn bị niêm mạc và chuyển một phôi tốt ngày 5 vào buồng tử cung. Chị mang thai, sinh con trai khỏe mạnh.

Con trai chị Huyền. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bác sĩ Tuấn Anh lưu ý bên cạnh đánh giá chức năng sinh sản, phụ nữ chuẩn bị điều trị IVF cần được tầm soát ung thư vú bằng siêu âm, chụp X-quang hoặc nhũ ảnh, khai thác tiền sử gia đình trước khi kích thích buồng trứng. Trước thời điểm chuyển phôi, người bệnh cũng cần được kiểm tra các bệnh lý phụ khoa và sàng lọc ung thư cổ tử cung. Đây là căn bệnh thường tiến triển âm thầm, ít triệu chứng rõ ràng, dễ bị bỏ qua nếu không được tầm soát chủ động, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe sinh sản và thai kỳ. Phát hiện sớm giúp người bệnh điều trị kịp thời, lên kế hoạch sinh con an toàn và phù hợp.

Tại IVF Tâm Anh, người bệnh hiếm muộn được phối hợp điều trị liên chuyên khoa khi phát hiện các bất thường sức khỏe. Bác sĩ xây dựng phác đồ cá thể hóa, vừa kiểm soát tốt bệnh lý nền vừa bảo đảm an toàn sinh sản. Khi sức khỏe ổn định, người bệnh tiếp tục được điều trị IVF, nâng tỷ lệ mang thai thành công và khỏe mạnh.

