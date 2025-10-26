Chuyển phôi thất bại, sau bao lâu có thể tiếp tục?

Tôi 34 tuổi, hai lần chuyển phôi đều thất bại, dù phôi chất lượng tốt, niêm mạc cũng đáp ứng phôi.

Bác sĩ khuyên nên tạm nghỉ trước khi chuyển lại. Tôi không biết sau bao lâu thì có thể chuyển phôi tiếp? (Phương Anh, 34 tuổi, Hải Phòng)

Trả lời:

Chuyển phôi thất bại có thể do nhiều nguyên nhân, gồm chất lượng phôi kém, niêm mạc tử cung không tối ưu để làm tổ hoặc bất thường trong quá trình tương tác giữa phôi và niêm mạc tử cung. Sau khi chuyển phôi thất bại, tùy vào tình trạng sức khỏe, tinh thần của người phụ nữ mà có thể chuẩn bị niêm mạc tử cung để chuyển phôi được ngay hay nên nghỉ ngơi một thời gian trước khi thực hiện lần tiếp theo.

Khi chuyển phôi không thành công, bác sĩ hướng dẫn ngừng dùng thuốc nội tiết như estrogen và progesterone. Kinh nguyệt thường xuất hiện lại sau 3-10 ngày ngưng thuốc. Người bệnh có thể chuyển phôi ngay trong chu kỳ sau nếu ổn định thể chất và tinh thần. Nếu thấy căng thẳng, áp lực thì có thể cân nhắc nghỉ ngơi 1-2 chu kỳ.

Bác sĩ đang thực hiện chuyển phôi cho một bệnh nhân. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau đó, bác sĩ đánh giá nguyên nhân thất bại, xem xét các yếu tố như tiền sử bệnh, chất lượng phôi, tình trạng niêm mạc tử cung để đưa ra hướng xử trí phù hợp và lựa chọn phác đồ chuẩn bị niêm mạc tối ưu giúp tăng tỷ lệ thành công. Bác sĩ kiểm tra lại buồng tử cung nếu nghi ngờ bất thường hay có tiền sử chuyển phôi tốt nhiều lần thất bại, điều trị các bất thường hoặc yếu tố di truyền nếu có nhằm chuẩn bị tốt nhất cho lần chuyển phôi kế tiếp.

Thành công của chuyển phôi phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó ba yếu tố then chốt là chất lượng phôi, khả năng tiếp nhận của niêm mạc tử cung và sức khỏe tổng thể người mẹ. Tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh (IVF Tâm Anh), phôi được nuôi cấy đến giai đoạn phôi nang trong hệ thống labo đạt chuẩn quốc tế, kết hợp kỹ thuật sàng lọc di truyền tiền làm tổ (PGT) giúp chọn phôi khỏe mạnh, tăng khả năng làm tổ. Độ dày và thời điểm tiếp nhận của niêm mạc tử cung được theo dõi bằng hệ thống siêu âm và xét nghiệm nội tiết hiện đại, đảm bảo thời gian làm tổ chính xác.

Bên cạnh đó, bác sĩ phối hợp theo dõi toàn diện sức khỏe, cân bằng nội tiết, tâm lý người mẹ trước mỗi lần chuyển phôi, tạo điều kiện tốt nhất cho phôi phát triển và mang thai thành công. Do đó, bạn nên trao đổi trực tiếp với bác sĩ để có kế hoạch chuyển phôi và điều trị phù hợp nhất.

Bác sĩ Đặng Tuấn Anh

Trung tâm Hỗ trợ sinh sản

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh