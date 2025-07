Nuôi sống cặp song sinh nặng hơn 1 kg

TP HCMNgười mẹ 33 tuổi, mang thai đôi nhờ thụ tinh ống nghiệm, chuyển dạ sớm ở tuần 30, hai bé gái chào đời suy hô hấp, được nuôi dưỡng thành công và khỏe mạnh xuất viện.

Hai bé nặng lần lượt 1,2 kg và 1,1 kg được êkíp bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM hồi sức sau sinh, ổn định thân nhiệt bằng túi giữ nhiệt chuyên dụng, hỗ trợ thở không xâm lấn. Khi hai bé ổn định hô hấp, da hồng hào, bác sĩ chuyển về phòng Hồi sức Sơ sinh (NICU), nuôi dưỡng trong lồng ấp.

BS.CKI Lê Thị Ngọc Dung, Trung tâm Sơ sinh, cho biết cả hai bé được điều trị kháng sinh 7 ngày. Ban đầu, hai bé đều được hỗ trợ hô hấp thở máy không xâm lấn, bé lớn đáp ứng tốt, thở áp lực dương với nồng độ oxy thấp, còn bé thứ hai thở yếu hơn, được bơm surfactant giúp nở phổi, trao đổi khí tốt hơn.

Về dinh dưỡng, khởi đầu hai bé được nuôi ăn tiêu hóa qua ống thông dạ dày một phần, kết hợp thêm dinh dưỡng tĩnh mạch. Lượng sữa tăng dần cho đến khi cả hai bé đều ăn hoàn toàn bằng đường tiêu hóa. Song song hỗ trợ hô hấp và dinh dưỡng, bé chị còn được truyền máu nhằm cải thiện tình trạng thiếu máu do sinh non.

Mẹ được vào NICU ấp da kề da với con từ sớm để giảm căng thẳng, ổn định nhịp tim, nhịp thở cho hai bé, giảm tỷ lệ tử vong, hỗ trợ tăng trưởng. Sau 1,5 tháng, bé lớn nặng 2,2 kg, còn em nặng 2,5 kg. Bác sĩ Dung cho biết cân nặng của bé lớn chưa đạt tiêu chuẩn, nhưng các chỉ số sức khỏe khác đều ổn định. Cặp song sinh tự thở, bú tốt, xuất viện và tái khám theo chỉ định.

Bác sĩ Dung kiểm tra sức khỏe cho một bé sinh non trước khi xuất viện. Ảnh minh họa: Ngọc Châu

Sinh non là trẻ chào đời trước 37 tuần. Khi trẻ sinh ra từ 28 đến trước 32 tuần được tính là mốc sinh rất non với nhiều nguy cơ về sức khỏe như hạ thân nhiệt, suy hô hấp, rối loạn chuyển hóa, nhiễm trùng sơ sinh, vàng da, thiếu máu, xuất huyết não, viêm ruột hoại tử, vấn đề về thính giác và thị giác...

Mang thai đôi có liên quan đến tỷ lệ tử vong chu sinh cao gấp ba lần so với mang thai đơn, theo bác sĩ Dung. Sinh non là nguyên nhân chính, với 50% trường hợp mang thai đôi sinh trước 37 tuần và 10% sinh trước 32 tuần tuổi thai. Thực tế tỷ lệ thành công của IVF không phụ thuộc vào số lượng phôi chuyển vào mà phụ thuộc chất lượng phôi, sức khỏe người mẹ.

Theo BS.CKI Châu Hoàng Phương Thảo, Phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, hiện chưa có cách ngăn ngừa sinh non hiệu quả trong trường hợp song thai, tam thai. Do đó, để hạn chế nguy cơ sinh non, phụ nữ chỉ nên chuyển một phôi vào tử cung. Các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản hiện đại giúp vợ chồng hiếm muộn có thể có nhiều phôi tốt, tăng tỷ lệ đậu thai và sinh con khỏe mạnh ngay cả khi chỉ chuyển một phôi. Mang thai đôi ngoài rủi ro cho con, người mẹ có thể ảnh hưởng sức khỏe do sảy thai, tiền sản giật, đái tháo đường thai kỳ, nguy cơ băng huyết sau sinh...

Ngọc Châu