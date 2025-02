Nuôi sống cặp sinh cực non nặng 1,3 kg

TP HCMChị Hải, 33 tuổi, mang thai đôi nhờ thụ tinh ống nghiệm, không may vỡ ối sớm, cặp song sinh trai và gái chào đời ở tuần thai 29, nặng 1,3 kg, được bác sĩ nuôi sống.

Hai bé chào đời được bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM ổn định thân nhiệt bằng túi bọc giữ nhiệt chuyên dụng, truyền kháng sinh cho mẹ trước mổ nhằm ngăn ngừa nguy cơ nhiễm trùng ối. Sau đó hai bé được chuyển đến Trung tâm Sơ sinh chăm sóc đặc biệt (NICU), nuôi dưỡng trong lồng ấp, gắn máy thở không xâm lấn.

Mẹ bé đã được tiêm đủ liệu trình thuốc trưởng thành phổi cho thai nhi giảm nguy cơ suy hô hấp sau sinh. Do đó, tình trạng suy hô hấp ở hai bé được kiểm soát tốt sau sinh, không cần bơm surfactant để hỗ trợ thở như nhiều trường hợp sinh non khác.

Ngày 21/2, BS.CKII Phạm Lê Mỹ Hạnh, Trưởng khoa Sơ sinh, cho biết trẻ sinh ở tuần 29 thuộc nhóm rất non, một số cơ quan trong cơ thể chưa hoàn thiện. Trẻ dễ mắc bệnh lý nguy hiểm như nhiễm trùng, suy hô hấp, xuất huyết não, bại não, viêm ruột, hạ thân nhiệt, huyết áp thấp, thiếu máu, vàng da, vấn đề thị giác, thính giác... Do đó, bé cần được theo dõi chặt chẽ, siêu âm, xét nghiệm tổng quát để đánh giá chính xác tình trạng sức khỏe, điều chỉnh phác đồ phù hợp.

Bác sĩ truyền dịch đường tĩnh mạch nuôi ăn toàn phần, kết hợp tập cho trẻ ăn sữa mẹ qua đường tiêu hóa, bằng cách đặt ống sonde nhỏ, mềm, từ miệng vào dạ dày. Bé trai đáp ứng tốt, ngưng truyền dịch sau 10 ngày. Sau hai tuần nuôi trong lồng ấp, bé tự thở tốt, chuyển sang phòng Kangaroo để ấp da kề da với mẹ.

Bé gái được ngừng truyền tĩnh mạch sau em trai một tuần, tiếp tục được chăm sóc trong phòng NICU. Bé ăn kém, chướng bụng, khó tiêu, tập ăn chậm hơn, thỉnh thoảng vẫn xuất hiện cơn tím tái. Êkíp trực theo dõi sát, khi bé có dấu hiệu bất thường lập tức kích thích phản xạ thở, hút sạch đờm bằng ống hút chuyên dụng. Hiện cặp song sinh nặng 1,6 kg, tương đương 32 tuần thai, bé gái chuyển sang thở NCPAP ngắt quãng để tập cai.

Chị Hải bị đa nang buồng trứng, một năm chỉ có kinh nguyệt 1-2 lần. Bác sĩ kê thuốc điều trị cho chị để tăng khả năng mang thai tự nhiên. Tuy nhiên, chờ đợi một năm không có kết quả, anh chị thụ tinh trong ống nghiệm tại một bệnh viện ở TP HCM giữa năm 2024.

Bác sĩ thu được 7 phôi trong chu kỳ đầu tiên, vợ chồng chị Hải chọn chuyển hai phôi để tăng cơ hội mang song thai, dù được cảnh báo nguy cơ đa thai gây ra nhiều biến chứng. "Chúng tôi chỉ nghĩ rằng mang nặng đẻ đau một lần cho đỡ vất vả, song không ngờ đây là một quyết định mạo hiểm", anh Hà (chồng chị Hải) nói.

Khi có thai đôi, chị Hải chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM để bác sĩ đa chuyên khoa theo dõi sát thai kỳ nguy cơ cao. Tuy nhiên, đến tuần thai 29, chị bất ngờ bị vỡ ối lúc nửa đêm. Vì hai bé quá non tháng, êkíp bác sĩ Trung tâm Sản Phụ khoa quyết định theo dõi, giữ thêm bé trong bụng mẹ hai ngày.

Êkíp bác sĩ và điều dưỡng theo dõi sát tình trạng sức khỏe của con gái chị Hải trong NICU, trong khi bé trai ấp da kề da với mẹ ở phòng Kangaroo. Ảnh: Thanh Luận

Bác sĩ Mỹ Hạnh cho biết mang thai đôi có liên quan đến tỷ lệ tử vong chu sinh cao gấp ba lần so với mang thai đơn. Sinh non là nguyên nhân chính, với 50% trường hợp mang thai đôi sinh trước 37 tuần và 10% sinh trước 32 tuần tuổi thai. Thực tế, tỷ lệ thành công của IVF không phụ thuộc vào số lượng phôi chuyển vào mà phụ thuộc chất lượng phôi, sức khỏe người mẹ.

Theo BS.CKI Châu Hoàng Phương Thảo, Phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, hiện chưa có cách ngăn ngừa sinh non hiệu quả đối với trường hợp song thai, tam thai. Do đó, để hạn chế nguy cơ sinh non, phụ nữ chỉ nên chuyển một phôi vào tử cung. Các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản hiện đại giúp vợ chồng hiếm muộn có thể có nhiều phôi tốt, tăng tỷ lệ đậu thai và sinh con khỏe mạnh ngay cả khi chỉ chuyển một phôi. Mang thai đôi ngoài rủi ro cho con, người mẹ có thể ảnh hưởng sức khỏe do sảy thai, tiền sản giật, đái tháo đường thai kỳ, nguy cơ băng huyết sau sinh...

Ngọc Châu

*Tên người bệnh đã được thay đổi