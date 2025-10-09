Nỗ lực giảm cân sau sinh con

TP HCMTăng 25 kg trong thai kỳ, chị Linh, 28 tuổi, sinh con xong nỗ lực nhịn ăn, tập thể dục, uống trà giảm cân, tiêm thuốc song cân nặng vẫn tăng.

Khi con được 10 tháng tuổi, chị lên kế hoạch giảm cân bằng cách uống trà, cà phê mua trên mạng loại đắt tiền với tâm lý "hàng đắt là xịn". Uống hết một liệu trình 3-4 hộp trà giảm cân, chị giảm 1-2 kg rồi tăng trở lại. Chị mua liệu trình tiêu mỡ tại spa, được tiêm thuốc vào vùng bụng với cam kết "lấy lại vòng eo thon gọn chỉ sau một tháng". Sau tiêm, vùng bụng của chị sưng tấy, bầm tím, nổi cục nhưng số đo không thay đổi.

Chị Linh chuyển sang giảm cân bằng cách mỗi ngày chỉ ăn một bữa, bỏ hoàn toàn tinh bột, đường, chất béo. Tháng đầu tiên, chị giảm 5 kg nhưng phải nhập viện do hạ đường huyết, cơ thể suy kiệt vì thiếu chất. Bác sĩ chẩn đoán chị có dấu hiệu suy giáp do căng thẳng kéo dài.

Khi đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám, chị Linh nặng 82 kg, cao 1,69 m, béo phì độ hai, xét nghiệm suy giáp. ThS.BS Trần Nguyễn Quỳnh Trâm, Phó khoa Nội tiết - Đái tháo đường, cho biết khả năng chị căng thẳng tâm lý kéo dài với áp lực phải giảm cân khiến tuyến thượng thận tiết hormone cortisol quá mức. Nồng độ cortisol cao làm giảm hoạt động của trục hạ đồi - tuyến yên - tuyến giáp, ức chế sản xuất hormone kích thích tuyến giáp, gây suy giáp. Ngược lại, suy giáp làm chậm quá trình trao đổi chất, tích mỡ bụng, mất ngủ và tăng cân khó kiểm soát.

Bác sĩ Trâm giải thích tình trạng suy giáp của chị Linh trong lần tái khám. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Chị Linh được bác sĩ tư vấn giảm cân để giải tỏa căng thẳng, kiểm soát hormone cortisol và cải thiện tình trạng suy giáp. Bác sĩ Trâm lên phác đồ điều trị đa mô thức, cá thể hóa, kết hợp vừa sử dụng thuốc vừa điều chỉnh chế độ ăn uống và luyện tập đồng thời tư vấn chị Linh không nên nhịn ăn cực đoan như trước.

Sau một tuần, giảm 2 kg, chị cho hay như "được tiếp thêm sức mạnh". Sau một tháng, chị giảm 7 kg, mục tiêu tiếp theo là giảm 20 kg.

Bác sĩ Trâm cho hay giảm cân sau sinh cho phụ nữ khó thực hiện do nhiều nguyên nhân như thay đổi nổi tiết tố, ít vận động, ăn uống không hợp lý, căng thẳng... Tăng cân sau sinh không chỉ khiến phụ nữ tự ti về hình thể mà còn dễ dẫn đến giảm ham muốn tình dục, trầm cảm sau sinh, nguy cơ cao phát triển bệnh tim mạch, hội chứng chuyển hóa. Phụ nữ sau sinh bị béo phì, thừa cân nên chọn cách giảm cân khoa học, được chuyên gia tư vấn. Không tự ý nhịn ăn cực đoan hay dùng các sản phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc.

Đức Hạnh

*Tên nhân vật đã được thay đổi