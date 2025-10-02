Ăn gì ban đêm mà không tích mỡ?

Tôi đang muốn giảm cân nhưng do công việc nên thường xuyên phải thức khuya, ăn muộn, mới có sức làm việc. Nên ăn gì vừa đủ chất lại không gây tăng cân? (Mỹ Hà, Đồng Nai)

Trả lời

Cơ thể có xu hướng ít hoạt động vào buổi tối, khi ăn muộn, lượng calo nạp vào vượt quá lượng calo tiêu hao, năng lượng được tiêu thụ ít hơn. Điều này góp phần làm tăng mỡ bụng, dư thừa calo, nhất là khi tiêu thụ thực phẩm giàu năng lượng, ít dinh dưỡng. Nếu kiểm soát được tổng lượng calo nạp vào trong ngày và lựa chọn những thực phẩm lành mạnh, ít calo cho bữa tối, bạn có thể giảm khả năng tích tụ mỡ, tăng cân.

Để hạn chế tích tụ mỡ khi phải ăn muộn, bạn nên tăng cường món ăn giàu chất xơ từ rau xanh, trái cây ít ngọt, tạo cảm giác no lâu. Chọn lượng thực phẩm vừa phải, hạn chế ăn quá nhiều để tránh ảnh hưởng đến lượng đường trong máu, từ đó giảm nguy cơ tích trữ mỡ thừa.

Hạn chế thức ăn nhanh, nhất là trước khi ngủ vì dễ gây tích mỡ. Ảnh: Đức Hạnh

Giảm tối đa tinh bột, nhất là tinh bột đã qua chế biến, có thể chuyển hóa nhanh thành đường và gây tích mỡ bụng nếu không được tiêu thụ hết như cơm, bún, bánh mì trắng. Nếu bạn muốn ăn một bữa nhẹ trước khi đi ngủ vừa hỗ trợ giấc ngủ vừa ít calo, hãy cân nhắc một lượng nhỏ các thực phẩm như sữa ấm, sữa chua, chuối, táo, bưởi, salad, trứng, ngũ cốc nguyên hạt. Tránh đồ ngọt, thức ăn nhanh, chất kích thích như trà đậm, cà phê, rượu bia.

Bạn lưu ý không nên ăn quá muộn, sau 22h. Bởi thời điểm này, nhu cầu tiêu thụ năng lượng của cơ thể giảm, dễ dẫn đến tích tụ mỡ thừa, ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng giấc ngủ. Vận động nhẹ sau khi ăn để thúc đẩy quá trình tiêu hóa thức ăn và tiêu hao hết năng lượng dư thừa.

Chuyên viên dinh dưỡng Hoàng Đào Ngọc Lan

Khoa Nội tiết - Đái tháo đường

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM